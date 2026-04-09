Programul farmaciilor de Paște 2026. Unde găsești medicamente non-stop în București

Sărbătorile de Paște 2026 aduc liniște și timp petrecut în familie, dar urgențele medicale nu țin cont de calendar. Dacă ai nevoie de medicamente în noaptea de Înviere sau în zilele de sărbătoare, e bine să știi din timp programul farmaciilor.
În noaptea de Înviere, cele mai multe farmacii vor avea program redus sau vor fi închise. Totuși, farmaciile cu program non-stop rămân deschise și acoperă toate zonele Capitalei. Practic, indiferent unde te afli, ai acces la o farmacie deschisă chiar și după miezul nopții.

Programul farmaciilor în prima și a doua zi de Paște 2026

În zilele de Paște, majoritatea farmaciilor funcționează după un program scurt, iar unele nu deschid deloc. În schimb, unitățile cu program permanent își păstrează orarul obișnuit și asigură continuitatea accesului la medicamente și produse esențiale.
Experiența anilor trecuți arată că Bucureștiul dispune de o rețea bine dezvoltată de farmacii deschise 24/7. Acestea sunt distribuite în toate sectoarele și reprezintă principala opțiune în perioadele cu program special.

Lista farmaciilor deschise non-stop de Paște

Sectorul 1

  • Dona – Bd. Magheru
  • Help Net – Bd. Ion Mihalache
  • Centrofarm – Str. Nicolae Caramfil
  • Sensiblu – Piața Dorobanți

Sectorul 2

  • Dona – Bd. Gheorghe Șincai
  • Help Net – Șos. Mihai Bravu
  • Farmaplus – Calea Moșilor
  • Farmadex – Șos. Pantelimon

Sectorul 3

  • Dona – Calea Vitan
  • Sensiblu – Bd. Nicolae Grigorescu

Sectorul 4

  • Dona – Șos. Berceni
  • Help Net – Bd. Unirii
  • Medimfarm – Bd. Alexandru Obregia

Sectorul 5

  • AIS Pharm – Calea Rahovei
  • Help Net – Șos. Panduri

Sectorul 6

  • Multifarm – Bd. Iuliu Maniu
  • Sensiblu – Drumul Taberei
  • Help Net – Str. Brașov

