Orban a ironizat-o pe Ursula privind finanțarea Ucrainei: „Seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”

17 nov. 2025, 20:04, Știri externe
Ursula von der Leyen crede că războiul din Ucraina se va încheia la sfârșitul anului 2026.  Șefa Comisiei Europene a trimis țărilor UE o scrisoare cu plan de expropriere a activelor Rusiei. 

Într-o scrisoare adresată liderilor UE, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat trei soluții pentru finanțarea Kiev-ului:

„Am identificat trei opțiuni principale, și anume sprijinul care va fi finanțat de statele membre prin granturi, un împrumut cu recurs limitat finanțat de Uniune prin împrumuturi de pe piețele financiare sau un împrumut cu recurs limitat legat de soldurile de numerar ale activelor imobilizate”, a declarat von der Leyen în scrisoarea consultată de Reuters.

Reacția lui Viktor Orban

Premierul ungar a reacționat printr-un comentariu ironic, comparându-l pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu un bețiv. Liderul ucrainean cere în mod insistent ajutoare militare și economice din partea UE,  deși frontul ucrainean este pe cale să se prăbușească în Donbas. Armata ucraineană n-a mai obținut victorii semnificative.

Scandalul de corupție din ultima perioadă demonstrează că Ucraina nu e un stat de drept pregătit să adere la UE. Liderul maghiar respinge planul pentru ajutorarea  Ucrainei cu bani din activele înghețate ale Rusiei. El l-a comparat pe Zekenski cu un alcoolic trimis la detoxifiere. În loc să fie ajutat, mai primește încă o sticlă cu vodcă.

„Toate acestea seamănă puțin cu încercarea de a ajuta un alcoolic trimițându-i încă o cutie de vodcă”, așa a comentat Orban propunerea Ursulei von der Leyen privind finanțarea Ucrainei

Sursa Foto: Arhiva Profimedia

