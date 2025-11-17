Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen crede că războiul din Ucraina se va încheia la sfârșitul anului 2026.Trimite țărilor UE un plan de expropriere a activelor Rusiei

Ruxandra Radulescu
17 nov. 2025, 13:51, Știri externe
Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, într-o scrisoare adresată membrilor U.E, miercuri, că există trei opțiuni de a finanța nevoile financiare ale Ucrainei, inclusiv un împrumut utilizând activele înghețate ale Rusiei. În document este subliniat că lipsa finanțării pentru Kiev în perioada 2026-2027 este „semnificativă”. De asemenea, scrisoarea mai precizează că războiul din Ucraina se va încheia la sfârșitul anului 2026.

Liderii Uniunii Europene au convenit, în cadrul summit-ului de la Bruxelles, desfășurat luna trecută, să finanțeze pentru următorii doi ani, „nevoile financiare urgente” al Ucrainei, însă nu au aprobat un plan de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei, pentru a finanța un împrumut gigant către Kiev, din cauza îngrijorărilor exprimate de Belgia, transmite Reuters.

Într-o scrisoare adresată liderilor U.E., președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat trei soluții pentru finanțarea Kiev-ului.

„Am identificat trei opțiuni principale, și anume sprijinul care va fi finanțat de statele membre prin granturi, un împrumut cu recurs limitat finanțat de Uniune prin împrumuturi de pe piețele financiare sau un împrumut cu recurs limitat legat de soldurile de numerar ale activelor imobilizate”, a declarat von der Leyen în scrisoarea consultată de Reuters.

Ursula von der Leyen preconizează că războiul din Ucraina se va sfârși în 2026

Totodată, în document, Ursula von der Leyen preconizează că războiul din Ucraina se va sfârși în 2026, perioada ce va marca o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic, potrivit previziunilor Fondului Monetar Internațional.

 „Conform previziunilor preliminare ale Fondului Monetar Internațional – cu condiția ca războiul să se încheie până la sfârșitul anului 2026 și ținând cont de tot sprijinul promis de UE, statele membre și partenerii internaționali – Ucraina se va confrunta în continuare cu un deficit uriaș care nu poate fi depășit fără atragerea de noi finanțări ”, a scris von der Leyen.

Ungaria, singura țară din U.E. care nu vrea să se implice în proiectul de susținere a Ucrainei

Liderii din toate țările UE, cu excepția Ungariei, au solicitat Comisiei Europene să prezinte opțiuni pentru sprijinirea financiară a Ucrainei.

Recent, Viktor Orban a obținut o derogare din partea președintelui Trump de la sancțiunile impuse țărilor UE pentru achiziționarea de combustibil rusesc, în contextul războiului din Ucraina. Orban a transmis, recent, că va contesta planul Uniunii Europene de a opri importul de combustibil din Rusia și se va adresa instanței judecătorești.

Una dintre opțiunile propuse de Ursula von der Leyen a vizat și exproprierea activelor Rusiei.

„Am identificat trei opțiuni principale, și anume un sprijin care să fie finanțat de statele membre prin granturi, un împrumut cu recurs limitat, finanțat de Uniunea contractând împrumuturi de pe piețele financiare, sau un împrumut cu recurs limitat, legat de soldurile de numerar ale activelor imobilizate”, a declarat von der Leyen în scrisoare, consultată de Reuters.

Sprijin nerambursabil din partea țărilor membre U.E, o soluție de „tranziție”

Într-un document de opțiuni anexat scrisorii, von der Leyen a adăugat că „cele trei opțiuni nu se exclud reciproc. Ele pot fi combinate sau fragmentate”.

„Având în vedere urgența situației, complexitatea variabilă a opțiunilor și necesitatea de a începe plățile până în al doilea trimestru al anului 2026, orice opțiune selectată ar putea fi concepută ca tranzitorie și limitată în timp”, se arată în documentul de opțiuni.

Ca exemplu, documentul a afirmat că opțiunea sprijinului nerambursabil finanțat de țările membre și opțiunea împrumuturilor UE de pe piețele financiare „ar putea servi drept soluții de tranziție” până la adoptarea noului buget pe termen lung al blocului comunitar, care intră în vigoare în 2028, și ar putea servi drept garanție pentru împrumuturile finanțate de UE.

Planul de finanțare al Ucrainei ar urma să fie stabilit la reuniunea consiliului C.E, din decembrie

În scrisoarea sa, Von der Leyen a declarat capitalelor europene că este necesară o decizie rapidă.

„Acum va fi esențial să se ajungă rapid la un angajament clar cu privire la modul de asigurare a faptului că finanțarea necesară pentru Ucraina va fi convenită la următoarea reuniune a Consiliului European din decembrie”, a spus ea.

FOTO: Mediafax

