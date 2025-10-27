Orban anunță de la Vatican o COALIȚIE “globală antirăzboi” indestructibilă: Avem un lider politic și unul spiritual

UE face o mare greșeală refuzând negocierile cu Rusia, a declarat Viktor Orban pentru postul de televiziune M1. Premierul maghiar transmite de la Vatican că s-a format o coaliție “globală antirăzboi” indestructibilă: „Avem un lider politic și unul spiritual”.

Prim-ministrul Ungariei a subliniat dreptul fiecărei țări europene de a-și determina independent sursele de aprovizionare cu energie. Recent, Statele Unite au impus sancțiuni asupra a două companii petroliere rusești. China și India au renunțat să mai importe petrol rusesc, însă nu și Ungaria, principalul cumpărător din Uniunea Europeană.

Orban a confirmat că Ungaria se opune planului UE de a renunța la petrolul și gazele rusești. În caz contrar, economia țărilor europene, inclusiv a Ungariei, „va fi distrusă, iar gospodăriile lor vor fi ruinare”, a avertizat șeful guvernului.

Ce au discutat Viktor Orban și Papa Leon

Vatican News scrie că Papa Leon s-a întâlnit luni cu premierul Ungariei la Vatican. Orban a discutat și cu secretarul de Stat al Vaticanului, Cardinalul Pietro Parolin, acompaniat de Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretarul pentru Relațiile cu State și Organizații Internaționale.

Premierul ungar conservator a discutat cu liderul spiritual al Bisericii Romano-Catolice despre rolul familiei în societate, educație, viitorul tinerilor, importanța protejării comunităților creștine, precum și despre războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Viktor Orban s-a mai întâlnit în aprilie 2023 cu Papa Francisc.

Viktor Orban se opune intării Europei într-un război cu Rusia

Pe 23 octombrie, premierul a ținut un discurs ceremonial în fața participanților la „Marșul Păcii”, când s-au împlinit 69 de ani de la Revoluția Ungară din 1956. A fost primul său discurs din campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2026. Premierul a făcut acuzații dure la adresa Uniunii Europene, blocul din care face parte Ungaria, și a comparat-o cu Uniunea Sovietică.

„Bruxelles a decis să intre în război. Țările pro-război au creat o alianță de război. Cu o eleganță inimitabilă, o numesc „coaliția celor dispuși”. Sunt dispuși să-i trimită pe alții să moară. Sunt gata să trimită și mai multe arme și bani Ucrainei”, a spus premierul, care subliniază că războiul s-ar fi încheiat dacă UE nu s-ar fi opus lui Donald Trump.

El adaugă că așa cum „sovieticii au venit călare pe tancuri la Budapesta”, așa și bruxellezii „vin cu sancțiuni financiare”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri”