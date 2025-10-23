Viktor Orban, în primul mesaj de campanie electorală: La 1956 aveam două opțiuni: libertate sau sclavie. În 2026 e război sau pace. UE vrea război

Premierul maghiar Viktor Orban ține un discurs în fața a zeci de mii de participanți, la Budapesta, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste maghiare din 1956, oprită în mod sângeros de intervenția trupelor sovietice.

Premierul a ținut un discurs ceremonial în fața participanților la „Marșul Păcii”, când s-au împlinit 69 de ani de la Revoluția Ungară din 1956, în Piața Lajos Kossuth din Budapesta.

Orban: „Nu se trag focuri de armă, ci se cântă cântece”

Premierul nu pare să afișeze că ar avea o teamă sau vreo emoție privind riscul pierderii alegerilor parlamentare de anul viitor după ce le-a transmis susținătorilor partidului FIDESZ să nu se lase înșelați de propaganda liberală pro-europeană. El spune că „cei care cred că susțin o schimbare de guvern (în Ungaria) susțin de fapt războiul, fie că își dau seama sau nu”.

„Bun venit, căutători de libertate! Noi suntem aici, noi cei care suntem aici de 23 de ani, și îi salut în mod special. Astăzi ați ocupat, umplut și împodobit din nou străzile capitalei națiunii noastre, Budapesta, cu o demnă procesiune festivă. Ați adus cu voi un steag, credință și speranță, la fel ca pe 23 octombrie 1956, a declarat Viktor Orbán, potrivit Index.hu.

„Nu se trag focuri de armă, ci se cântă cântece, nu se vărsă sânge, ci se flutură steaguri, inimile maghiare bat împreună și își amintesc. Băieții, fetele, muncitorii, mamele care nu și-au dorit gloria, nu și-au dorit să devină eroi, ci au apărat doar patria rănită”, a adăugat premierul.

Mulțimea adunată în Piața Lajos Kossuth i-a scandat numele premierului.

Orban: UE a decis să intre în război cu Rusia

Premierul maghiar acuză Uniunea Europeană pentru că încearcă să bage Europa într-un război cu Federația Rusă, potrivit Mandiner.hu.

„Bruxelles a decis să intre în război. Țările pro-război au creat o alianță de război. Cu o eleganță inimitabilă, o numesc „coaliția celor dispuși”. Sunt dispuși să-i trimită pe alții să moară. Sunt gata să trimită și mai multe arme și bani Ucrainei”, a spus premierul, care subliniază că războiul s-ar fi încheiat dacă UE nu s-ar fi opus lui Donald Trump.

„Au declarat războiul ruso-ucrainean drept propriul lor război și, prin urmare, au intrat în el, sunt implicați până la gât. Dacă Bruxelles-ul nu ar fi obstrucționat misiunea de pace a președintelui SUA, războiul s-ar fi încheiat deja. Dacă Donald Trump ar fi fost președinte, războiul nici măcar nu ar fi izbucnit, iar dacă nu l-ar fi obstrucționat acum, ar fi fost deja pace.”, a mai spus premierul, care respinge în continuare aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Viktor Orban a declarat că Ucraina „nu a fost suverană de mult timp” și ar trebui, în schimb, să stabilească o „relație specială” cu blocul comunitar. De asemenea, a descris Uniunea Europeană drept „imperiul de la Bruxelles”, acuzând Bruxelles că „opresează” Ungaria.

Premierul susține că numai în Ungaria se poate încheia acordul de pace pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, cu toate că președintele Trump a anulat întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin.

Orban: UE = noul URSS

Viktor Orban le-a transmis tinerilor maghiari să-și apere suveranitatea și îi avertizează că războiul cu Rusia le va fura viitorul. Premierul a comparat Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică. El adaugă că așa cum „sovieticii au venit călare pe tancuri la Budapesta”, așa și bruxellezii „vin cu sancțiuni financiare”.

Premierul susține că dacă la 1956, maghiarii aveau de ales între „libertate sau sclavie”, în 2026 vor avea de ales între „război sau pace”.

„E timpul să ne revoltăm. Dragi tineri maghiari, și voi puteți fi patrioți, maghiari liberi și mândri. Treziți-vă, rebeli, țara voastră vă așteaptă! Așa că iată-ne, din nou avem două opțiuni. În ’56, libertate sau sclavie, astăzi e război sau pace. Nu avem unde să ne ascundem și unde să ne retragem. Războiul ne-ar lua viitorul, este acolo, fie că vă place, fie că nu. Ungaria stă în calea susținătorilor războiului. În ’56, au venit cu tancuri, astăzi cu sancțiuni financiare. Așa cum și-au găsit atunci propriii ticăloși, astăzi îi mai au pe interpreții subțiri ai planului general de la Bruxelles.”.

Sursa Foto: Profimedia

