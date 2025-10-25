Prima pagină » Actualitate » Viktor Orban face PRAF liderii UE: „Sunt prinși într-o psihoză a războiului, răspândesc frica. Vor privi de pe margine. Trump face înțelegeri, europenii țin discursuri”

Bianca Dogaru
25 oct. 2025, 15:44, Actualitate
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat un atac dur la adresa liderilor europeni, acuzându-i că sunt „prinși într-o psihoză a războiului” și că alimentează frica în loc să caute soluții pentru pace. Orban susține că Uniunea Europeană „nu suportă succesul Ungariei”, o țară cu costuri reduse la energie și fără migranți.

„Ungaria dovedește că sunt posibile costuri reduse la energie și o țară fără migranți. Elitele UE nu pot suporta acest lucru, deoarece îi face pe cetățenii din alte părți să se întrebe de ce liderii lor eșuează. Ungaria rămâne o nucă greu de spart,” a transmis Orban. 

Premierul a afirmat că Bruxelles-ul continuă să mențină „o conducere greșită la vedere”. Acesta a vorbit și despre conflictul din Ucraina și despre lipsa de leadership în Europa.

„Odată ce te-ai angajat într-o anumită direcție, e greu să schimbi cursul. Mulți lideri europeni sunt prinși într-o psihoză de război, răspândind frică printr-o narațiune falsă. Să sperăm că rațiunea va triumfa în sfârșit – e timpul să ne trezim și să alegem pacea!”

Premierul maghiar a acuzat elitele occidentale că au creat o „narațiune a fricii” care le-a scăpat de sub control.

„Și-au speriat proprii oameni, ani la rând, cu narațiunea falsă că vin rușii. Și BAM! Putin va lovi la Paris sau la Berlin peste noapte. Este, prin urmare, foarte dificil să te întorci acum din această psihoză și atmosferă și să spui că de fapt rușii nu vor să ne atace”

