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Trump salută noua alianță militară din Orientul Mijlociu, după ce Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au semnat un pact de tip NATO

Trump salută noua alianță militară din Orientul Mijlociu, după ce Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au semnat un pact de tip NATO
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Donald Trump salută pactul de apărare reciprocă semnat de Arabia Saudită, Turcia și Pakistan, o alianță de tip NATO prin care un atac asupra unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Președintele Donald Trump a salutat noul pact de apărare reciprocă încheiat între Arabia Saudită, Turcia și Pakistan, considerând acordul un „prim pas important” pentru consolidarea securității în Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Cele trei țări, toate partenere importante ale Statelor Unite, au semnat săptămâna trecută „Acordul comun de apărare de la Mecca”, prin care își asumă principiul apărării colective în cazul unei agresiuni externe. Trump a prezentat înțelegerea drept un semn că statele din regiune încep să își coordoneze mai eficient capacitățile de apărare.

„Mă bucur foarte mult să văd că Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au semnat recent, în sfârșit, Acordul comun de apărare de la Mecca. Acest lucru demonstrează cum Orientul Mijlociu se unește și cum țările vor putea, în sfârșit, să se apere într-un mod mai eficient. Felicitări marilor lideri ai celor trei națiuni menționate. Acesta este un prim pas mare, îndrăzneț și important!”, a scris Trump, pe Truth Social.

Un pact de apărare inspirat de principiul NATO

Acordul semnat de Arabia Saudită, Turcia și Pakistan consolidează relațiile de securitate dezvoltate de cele trei state de-a lungul anilor și introduce un principiu esențial de apărare colectivă.

Potrivit CNN, pactul stipulează că un atac îndreptat împotriva oricăruia dintre cele trei state „va fi considerat un atac împotriva tuturor”. Formula amintește de principiul aflat la baza Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, potrivit căruia un atac armat asupra unui stat membru NATO este considerat un atac asupra tuturor aliaților.

În cazul noului acord, semnificația strategică este cu atât mai mare cu cât reunește trei actori militari importanți.

Turcia este membră NATO și deține una dintre cele mai mari armate ale Alianței Nord-Atlantice. Pakistanul este o putere nucleară, în timp ce Arabia Saudită dispune de resurse financiare considerabile și a investit masiv în modernizarea capacităților sale militare.

Acordul a fost semnat la Mecca într-un moment tensionat pentru regiune

Locul ales pentru semnarea pactului are și o puternică încărcătură simbolică. Documentul a fost încheiat la Mecca, cel mai sfânt oraș al islamului și unul dintre cele mai importante centre religioase din lume.

Înțelegerea apare într-un moment în care Arabia Saudită se confruntă cu amenințări de securitate pe mai multe fronturi, iar echilibrul strategic din Orientul Mijlociu traversează o perioadă de transformări rapide.

Prin introducerea unei obligații de apărare reciprocă, Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul transmit că o eventuală agresiune împotriva unuia dintre cele trei state ar putea declanșa un răspuns comun.

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