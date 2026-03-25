15:05 UPDATE. Primele negocieri dintre SUA și Iran ar putea avea loc în Pakistan chiar în acest weekend, afirmă șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. „Cred că ar putea avea loc discuții în acest weekend la Islamabad”, a declarat Rafael Grossi pentru ziarul italian Corriere della Sera, fără a oferi detalii suplimentare.

Pakistanul a transmis Iranului planul din partea Statelor Unite, și tot Pakistanul sau Turcia ar putea găzdui discuțiile menite să atenueze conflictul din Golf, a declarat miercuri pentru Reuters un înalt oficial iranian.

Aceste declarații, făcute sub condiția anonimatului, reprezintă unul dintre rarele semne că Teheranul ar putea lua în considerare propunerile diplomatice, în ciuda faptului că insistă în public că nu au loc negocieri și că nu va încheia niciun acord cu administrația președintelui Donald Trump.

Sursa iraniană nu a dezvăluit detalii despre propunerea SUA transmisă de Pakistan Iranului și nici dacă aceasta era identică cu planul de 15 puncte al SUA, despre care au relatat, miercuri, agenții de știri, printre care și Reuters. Sursa a afirmat că și Turcia „a contribuit la discuțiile privind încetarea războiului și că se lua în considerare fie Turcia, fie Pakistanul ca loc de desfășurare a acestor discuții”.

Prețurile petrolului au scăzut, iar acțiunile și-au revenit miercuri, după ce au apărut informații conform cărora SUA au trimis planul în 15 puncte către Iran, investitorii sperând la sfârșitul unui război de aproape patru săptămâni care a provocat moartea a mii de oameni și a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Trei surse din cadrul cabinetului israelian au declarat că biroul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a fost informat cu privire la propunere, care, potrivit acestora, includea eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, oprirea procesului de îmbogățire, limitarea programului său de rachete balistice și încetarea finanțării aliaților regionali.

Între timp, Pentagonul intenționează să trimită mii de soldați în Golf pentru a-i oferi lui Trump mai multe opțiuni de a ordona un asalt terestru, au declarat surse pentru Reuters, adăugându-se celor două contingente de pușcași marini care sunt deja pe drum. Prima unitate de pușcași marini la bordul unei uriașe nave de asalt amfibie ar putea sosi la sfârșitului lunii.

