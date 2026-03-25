Iranul susține că a lansat rachete asupra portavionului USS Abraham Lincoln. „Vor urma și alte lovituri“

Marina iraniană a declarat, miercuri, că a lansat rachete de croazieră în direcția portavionului american Abraham Lincoln, și a avertizat că vor urma și alte lovituri, relatează Le Figaro.

Press TV a publicat un videoclip în care se afirmă că forțele armate au lansat rachete asupra portavionului american, în timp ce agenția de știri de stat IRNA a citat oficiali ai marinei care au descris operațiunea.

Potrivit comunicatului militar, rachetele au obligat portavionul desfășurat în regiunea Golfului „să-și schimbe poziția”.

Mișcările sale „sunt supravegheate constant… și de îndată ce această flotă ostilă va intra în raza de acțiune a sistemelor noastre de rachete, va fi ținta unor lovituri puternice din partea marinei iraniene”, a avertizat în acest comunicat comandantul marinei, amiralul Shahram Irani.

Nu a existat nicio confirmare din partea Statelor Unite.

Statele Unite și Israelul continuă atacurile aeriene asupra Iranului, ucigând, până în prezent, peste 1.340 de persoane, printre care și pe Ali Khamenei, care era atunci Liderul Suprem, relatează Andolu Agency.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra Israelului, precum și a Iordaniei, Irakului și țărilor din Golf care găzduiesc baze militare americane.

