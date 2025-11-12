Papa Leon al XIV-lea reîncepe războiul Vaticanului împotriva ereziilor și superstițiilor: Iisus n-a apărut pe un deal din Franța

„Iisus Cristos poate răspunde rugăciunilor, dar nu a apărut în mod special într-un mic oraș din nordul Franței”, declară Vaticanul.

Într-o nouă instrucțiune aprobată de Papa Leon , biroul doctrinar suprem al Vaticanului a declarat că poveștile despre aparițiile lui Iisus în orașul Dozule, din Normandia, nu trebuie considerate autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici din lume.

O femeie susține că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori

O femeie catolică din oraș a susținut că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori în anii ’70. Ea a spus că Mântuitorul i-a dictat o serie de mesaje și i-a cerut să construiască o cruce de 7,38 metri pe un deal din oraș, informează Reuters.

„Fenomenul presupuselor apariții … trebuie considerat, în mod definitiv, ca neavând o origine supranaturală, cu toate consecințele care decurg din această determinare”, se arată în textul emis de biroul doctrinar.

Vatican: Nu au existat apariții ale lui Iisus de la Înălțarea Sa

Catolicii cred că figuri religioase precum Iisus și Maria pot avea apariții supranaturale, numite apariții, pentru a transmite mesaje religioase, a crea noi practici devoționale sau a face apeluri generale la pace.

Vaticanul are un proces formal de evaluare pentru a analiza aparițiile pretinse și avertizează împotriva utilizării presupuselor fenomene în scopul obținerii de câștiguri bănești.

Iisus a spus că nu reveni pe Pământ decât la Sfârșitul Lumii

Potrivit „Faptele Apostolilor” din Noul Testament, Iisus Cristos s-a Înălțat la cer după ce a spus că va reveni la „sfârșitul veacurilor”.

În Cartea Apocalipsei a lui Ioan, Iisus Cristos revine pe Pământ pentru a-i învinge pe Anticrist (Profetul Mincinos) și pe Fiara în Bătălia de la Armaghedon. Îl înlănțuie pe Balaurul roșu cu șapte capete (Satana) în iad și începe Judecata de Apoi.

Cei mântuiți și neprihăniți vor fi salvați și vor primi un loc în Împărăția lui Dumnezeu. Cei păcătoși vor fi condamnați pentru eternitate în iad.

Vaticanul respinge ereziile, superstițiile și aparițiile miraculoase

Vaticanul a emis recent un decret prin care Fecioara Maria nu poate fi considerată „co-mântuitoare” a lumii. Catolicii cred că numai Iisus a mântuit omenirea prin crucificarea și moartea Sa.

Printre aparițiile notabile aprobate de Vatican se numără apariția Mariei în Mexic ca Fecioara de Guadalupe în 1531. Au mai fost mediatizate și aparițiile lui Iisus în fața călugăriței poloneze Faustina Kowalska în anii 1930.

„Crucea nu are nevoie de 738 de metri de oțel sau beton pentru a fi recunoscută: ea se ridică de fiecare dată când o inimă, mișcată de har, se deschide iertării”, a declarat Vaticanul miercuri.

Instrucțiunea menționa că în apariția raportată a lui Iisus se spunea că lumea se va sfârși înainte de anul 2000. „În mod evident, această presupusă profeție nu s-a împlinit”, se spunea în instrucțiune.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Papa Leon al XIV-lea (Robert Francisc Prevost): Povestea primului suveran pontif nord-american, de la misionarismul din Peru la Episcopia Romei