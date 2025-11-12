Prima pagină » Știri externe » Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile

12 nov. 2025, 13:38, Știri externe

Papa Leon a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile, într-un interviu video acordat revistei Variety.

Primul pe listă pentru pontiful născut în Chicago a fost „It’s a Wonderful Life”, clasicul de Crăciun din 1946, cu James Stewart, Donna Reed și Lionel Barrymore în rolurile principale.

Evidențiindu-și latura muzicală, Papa Leon, în vârstă de 70 de ani, a menționat și celebrul lungmetraj „Sunetul muzicii”, drama de familie premiată cu Oscar, cu legenda de pe Broadway Julie Andrews, Christopher Plummer și Eleanor Parker în rolurile principale.

Lista Papei Leon nu s-a oprit aici. „Ordinary People”, drama psihologică din 1980 cu Donald Sutherland și Mary Tyler Moore în rolurile principale, a fost și ea selectată.

Iar ca un omagiu adus moștenirii sale italiene, Suveranul Pontif a menționat și „La Vita è Bella” din 1997, o dramă de epocă cu Roberto Benigni în rol principal.

Discursul Papei Leon despre filme are loc în contextul în care Suveranul este va găzdui la Vatican unii dintre cei mai mari artiști de la Hollywood, la sfârșitul acestei săptămâni.

Papa Francisc urmează să se întâlnească cu o serie de actori și regizori de renume sâmbătă, 15 noiembrie, în cadrul Anului Sfânt al Bisericii Catolice. Printre invitați se numără Cate Blanchett, câștigătoarea premiului Oscar pentru filmul „Blue Jasmine”, Adam Scott, starul filmului „Severance”, regizorul premiului Oscar Spike Lee, Chris Pine, regizorul saga „Mad Max” George Miller și actorii Alison Brie și Dave Franco.

Specialiștii spun că este un lucu rar ca Papa să găzduiască vedete de la Hollywood la Vatican. Predecesorul său, Papa Francisc, a găzduit în iunie 2024 comedianți precum Conan O’Brien, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg și Chris Rock. Totuși, în urmă cu câteva zile, Papa Leon al XIV-lea l-a primit și pe actorul Robert de Niro la Vatican.

Papa „și-a exprimat dorința de a aprofunda dialogul cu lumea cinematografiei… explorând posibilitățile pe care creativitatea artistică le oferă misiunii Bisericii și promovării valorilor umane”, a declarat Vaticanul într-un comunicat emis luni.

