Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”

Papa Leon al XIV-lea a discutat cu Episcopii Catolici Canadieni în cursul zilei de 15 noiembrie 2025. În Palatul Apostolic, Suveranul pontif i-a primit în audiență pe Pierre Goudreault, Episcopul Diocezei Sfânta Anne-de-la-Pocatière și președintele Conferinței Canadiene a Episcopilor Catolici. Acesta era acompaniatde Richard Smith, Arhiepiscopul Vancouver, și Fr. Jean Vezina, Secretarul General al CCCB.

În 2022, Papa Francisc (decedat pe 21 aprilie 2025) a fost în vizită în Canada, unde s-a întâlnit cu reprezentanții unor populații indigene, probând pălăria cu pene al unui șef de trib. În urma vizitei, Biserica Romano-Catolică a i-a încredințat Biserica Canadei promisiunea că va returna toate artefactele istorice ce au aparținut populațiilor indigene.

Papa Francisc și-a exprimat scuzele pentru rolul Bisericii Catolice în „genocid” și suprimarea identității culturale ale popoarelor indigene din „Lumea Nouă”, inclusiv pentru contribuția acesteia la distrugerea civilizațiilor aztecilor și incașilor în urmă cu 500 de ani.

Vaticanul își cere scuze pentru „genocidul” condus împotriva popoarelor indigene

Vatican News informează că au fost returnate obiectele de la Expoziția din 1925, organizată pe durata Anului Jubileului de către Papa Pius al XI-lea. 100.000 de obiecte au fost atunci expuse. Aproape jumătate dintre acestea au format ulterior noul Muzeu Etnologic Misionar și au fost transferate în Muzeele Vaticanului în anii 1970.

Obiectele au fost trimise de mai mulți misionari catolici din toate colțurile lumii. În contextul Jubileului din 2025, Papa Leon a decis înapoierea artefactelor istorice. Anita Anand, ministrul de externe al Canadei, a salutat decizia Vaticanului pe platforma X:

„Este un pas important care onorează bogata moștenire culturală a popoarelor indigene și sprijină eforturile continue pentru adevăr, justiție și reconciliere”.

Sursa Foto: Mediafax Foto/ Vatican News

Autorul recomandă: Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema”