Prima pagină » Știri externe » Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”

Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”

16 nov. 2025, 21:34, Știri externe
Papa Leon anunță că Vaticanul a returnat Canadei 62 de artefacte istorice: „Un semn de dialog, respect și fraternitate”

Papa Leon al XIV-lea a discutat cu Episcopii Catolici Canadieni în cursul zilei de 15 noiembrie 2025. În Palatul Apostolic, Suveranul pontif i-a primit în audiență pe  Pierre Goudreault, Episcopul Diocezei Sfânta Anne-de-la-Pocatière și președintele Conferinței Canadiene a Episcopilor Catolici. Acesta era acompaniatde Richard Smith, Arhiepiscopul Vancouver, și Fr. Jean Vezina, Secretarul General al CCCB.

În 2022, Papa Francisc (decedat pe 21 aprilie 2025) a fost în vizită în Canada, unde s-a întâlnit cu reprezentanții unor populații indigene, probând pălăria cu pene al unui șef de trib. În urma vizitei, Biserica Romano-Catolică a i-a încredințat Biserica Canadei promisiunea că va returna toate artefactele istorice ce au aparținut populațiilor indigene.

Papa Francisc și-a exprimat scuzele pentru rolul Bisericii Catolice în „genocid” și suprimarea identității culturale ale popoarelor indigene din „Lumea Nouă”, inclusiv pentru contribuția acesteia la distrugerea civilizațiilor aztecilor și incașilor în urmă cu 500 de ani.

Vaticanul își cere scuze pentru „genocidul” condus împotriva popoarelor indigene

Vatican News informează că au fost returnate obiectele de la Expoziția din 1925, organizată pe durata Anului Jubileului de către Papa Pius al XI-lea. 100.000 de obiecte au fost atunci expuse. Aproape jumătate dintre acestea au format ulterior noul Muzeu Etnologic Misionar și au fost transferate în Muzeele Vaticanului în anii 1970.

Obiectele au fost trimise de mai mulți misionari catolici din toate colțurile lumii. În contextul Jubileului din 2025, Papa Leon a decis înapoierea artefactelor istorice.  Anita Anand, ministrul de externe al Canadei, a salutat decizia Vaticanului pe platforma X:

„Este un pas important care onorează bogata moștenire culturală a popoarelor indigene și sprijină eforturile continue pentru adevăr, justiție și reconciliere”.

Sursa Foto: Mediafax Foto/ Vatican News

Autorul recomandă: Papa Leon a avut o întâlnire cu vedetele de la Hollywood: „Algoritmii digitali nu pot înlocui o sală de cinema”

Citește și

EXTERNE În plin scandal de corupție, Zelenski se întâlnește cu liderii UE pentru a solicita ajutoare. Ucraina anunță că va importa gaz din Grecia la iarnă
19:48
În plin scandal de corupție, Zelenski se întâlnește cu liderii UE pentru a solicita ajutoare. Ucraina anunță că va importa gaz din Grecia la iarnă
SCANDAL Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”
18:29
Trump a devenit ținta glumelor după mesajele lui Epstein, în care scria că Putin avea poze cu el când „întreținea relații sexuale” cu „Bubba”
APĂRARE România de după retragerea trupelor SUA: Franței i-a luat 5 zile să trimită o navă la un exercițiu militar în care inamicul era Rusia
17:37
România de după retragerea trupelor SUA: Franței i-a luat 5 zile să trimită o navă la un exercițiu militar în care inamicul era Rusia
VIDEO Politicianul italian care s-a împiedicat pe scări și a spart un vitraliu istoric
17:29
Politicianul italian care s-a împiedicat pe scări și a spart un vitraliu istoric
EXTERNE Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea
17:15
Povestea unui tânăr care la 15 ani a lucrat ca ospătar într-un local, iar 22 de ani mai târziu a cumpărat afacerea
VIDEO Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestinieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios
15:50
Noi detalii despre DRUMUL SUFERINȚEI. Evacuații palestinieni din Fâșia Gaza susțin că ar fi fost ajutați chiar de Israel. Miza zborului misterios
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
De la cioban la milionar: ascensiunea impresionantă a afaceristului acuzat că ducea mita cu elicopterul
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
Cancan.ro
TOP 10 | Orașele cu cei mai fericiți pensionari din România, în 2025. Ce ce loc este Bucureștiul + surpriza de pe prima poziție
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Dovezi ale apei subterane antice arată că viața ar fi existat pe Marte mai mult timp decât se credea
POLITICĂ Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024
21:55
Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vede jumătatea plină a paharului: românii o duc mai rău ca acum 6 luni / macro, măsurile de austeritate sunt un succes
21:35
Nicușor Dan vede jumătatea plină a paharului: românii o duc mai rău ca acum 6 luni / macro, măsurile de austeritate sunt un succes
LIFESTYLE Cât i-a costat pe doi români vacanța în China: bilete de avion, cazare, intrări la obiective turistice și suveniruri
21:34
Cât i-a costat pe doi români vacanța în China: bilete de avion, cazare, intrări la obiective turistice și suveniruri
LIFESTYLE Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, sfaturi de la nutriționista Mihaela Bilic
21:08
Cum ținem post corect. Greșeli de evitat și obiective de atins, sfaturi de la nutriționista Mihaela Bilic
ULTIMA ORĂ Cum explică Nicușor Dan numirea “penalului” Vlad Voiculescu în calitate de consilier prezidențial: E un dosar care nu avansează de ani buni
21:05
Cum explică Nicușor Dan numirea “penalului” Vlad Voiculescu în calitate de consilier prezidențial: E un dosar care nu avansează de ani buni
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea
20:53
Nicușor Dan minimalizează gafele prin care s-a remarcat și spune că e mult mai relaxat de când e președinte: dacă aș vrea să dorm la Cotroceni, probabil că aș putea