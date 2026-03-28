Papa Leon face apel la miliardarii din Monaco să doneze pentru săraci. Este primul suveran pontif care vizitează Coasta de Azur în 500 de ani

Papa Leon al XIV-lea a sosit la Monaco, unde a fost întâmpinat de Prințul de Monaco Albert al II-lea, șeful statului și fiul actriței legendare Grace Kelly. 

Este prima sa călătorie în Europa de Vest în calitate de suveran pontif.  De asemenea, a devenit primul papă care vizitează Coasta de Azur după Papa Paul al III-lea în 1538.

Papa Leon al XIV-lea, îndemn pentru miliardarii de pe Coasta de Azur

Papa se deplasează în Coasta de Azur, considerată „raiul bogaților” pentru a le solicita miliardarilor să-și împartă averile pentru cei aflați la nevoie.

„În ochii lui Dumnezeu, nimic nu este primit în zadar. Fiecare bun pus în mâinile noastre…poartă o nevoie instrinsecă nu de a fi reținut, ci de a fi împărtășit, astfel încât viețile tuturor să fie mai bune”, a spus Papa Leon.

„Puneți-vă prosperitatea în slujba legii și a justiției”, a adăugat suveranul pontif.

Mulțimile s-au adunat la reședința prințului Albert pentru a-l întâmpina pe suveranul pontif în contextul războiului din Iran.

Țările mici pot face lumea mai bună

Vaticanul caută să demonstreze că țările mici, precum enclava Riviera Franceză, pot avea impact asupra lumii, scrie NBC News.

Papa a sosit după un zbor de 90 de minute cu elicopterul de la Vatican la Monaco. Papa și-a reiterat mesajul că bogații trebuie să-i ajute pe cei neajutorați.

Suveranul pontif i-a oferit prințului un portret al Sfântului Francis de Assisi, un negustor italian. Acesta a renunțat la avere și moștenire și a devenit sfântul protector al săracilor.

Leon al XIV-lea a devenit Papă din 8 mai 2025, după decesul Papei Francisc pe 21 aprilie, chiar în cea de-a doua zi de Paște.

Sursa Video/Foto: POPE LEO XIV, Facebook

