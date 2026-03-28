Papa Leon face apel la miliardarii din Monaco să doneze pentru săraci. Este primul suveran pontif care vizitează Coasta de Azur în 500 de ani

Papa Leon al XIV-lea a sosit la Monaco, unde a fost întâmpinat de Prințul de Monaco Albert al II-lea, șeful statului și fiul actriței legendare Grace Kelly.

Este prima sa călătorie în Europa de Vest în calitate de suveran pontif. De asemenea, a devenit primul papă care vizitează Coasta de Azur după Papa Paul al III-lea în 1538.

Papa Leon al XIV-lea, îndemn pentru miliardarii de pe Coasta de Azur

Papa se deplasează în Coasta de Azur, considerată „raiul bogaților” pentru a le solicita miliardarilor să-și împartă averile pentru cei aflați la nevoie.

„În ochii lui Dumnezeu, nimic nu este primit în zadar. Fiecare bun pus în mâinile noastre…poartă o nevoie instrinsecă nu de a fi reținut, ci de a fi împărtășit, astfel încât viețile tuturor să fie mai bune”, a spus Papa Leon.

„Puneți-vă prosperitatea în slujba legii și a justiției”, a adăugat suveranul pontif.

Mulțimile s-au adunat la reședința prințului Albert pentru a-l întâmpina pe suveranul pontif în contextul războiului din Iran.

Țările mici pot face lumea mai bun ă

Vaticanul caută să demonstreze că țările mici, precum enclava Riviera Franceză, pot avea impact asupra lumii, scrie NBC News.

Papa a sosit după un zbor de 90 de minute cu elicopterul de la Vatican la Monaco. Papa și-a reiterat mesajul că bogații trebuie să-i ajute pe cei neajutorați.

Suveranul pontif i-a oferit prințului un portret al Sfântului Francis de Assisi, un negustor italian. Acesta a renunțat la avere și moștenire și a devenit sfântul protector al săracilor.

Leon al XIV-lea a devenit Papă din 8 mai 2025, după decesul Papei Francisc pe 21 aprilie, chiar în cea de-a doua zi de Paște.

Sursa Video/Foto: POPE LEO XIV, Facebook

