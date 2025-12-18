Prima pagină » Știri externe » Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei

Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei

18 dec. 2025, 05:00, Știri externe
Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei

Deputații europeni susțin crearea unui „ Spațiu Schengen militar” cu scopul de a întări rezistența Uniunii Europene la o potențială agresiune rusească. Rezoluția pentru mobilitate militară a fost adoptată miercuri cu 493 de voturi pentru, 127 voturi împotrivă și 38 de abțineri. Deputații europeni pe Transport și din Comitetele de Apărare vor începe lucrările legislative pentru a prezenta pachetul pe mobilitatea militară în fața Comisiei Europene. 

Miercuri, pe 17 decembrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind necesitatea implementării unui „Schengen militar” în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European insistă că mobilitatea militară este o prioritate a cooperării NATO-UE.

Investiții de 100 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii duale

De asemenea, este esențială pentru ca forțele militare aliate să aibă libertate de mișcare în caz de război sau criză.  Punctele fierbinți ale infrastructurii europene (precum tunelurile și podurile) ar urma să fie consolidate în urma unei investiții de 100 de miliarde de euro.

Infrastructura europeană ar urma să aibă dublă utilizare. Astfel, deputații europeni au solicitat Comisiei Europene condusă să simplifice de urgență procedurile pentru a obține fondurile. Deputații au cerut ca UE să urmeze exemplul NATO pentru a se asigura că forțele de reacție rapidă să traverseze frontierele din interiorul UE în doar 3 zile pe timp de pace și în 24 de ore în caz de război.

Rezoluția subliniază necesitatea implementării mobilității militare pentru a întări apărarea împotriva Rusiei. Prin acest proiect s-ar reduce obstacolele și ar crește mobilitatea armatelor europene. Însă, necesită fonduri semnificative. Parlamentul European a luat la cunoștință despre existența barierelor administrative și financiare considerabile, precum și obstacolele infrastructurale.

 „Spațiul Schengen militar”

  1. Frontierele interne ar fi eliminate pentru ca trupele să se miște mai repede către țările membre NATO de pe flancul estic în cazul unui atac rusesc.
  2. Echipamentele ar putea fi transportate mai rapid.
  3. Podurile, căile ferate, șoselele și tunelurile ar putea fi optimizate.

Rezoluția Parlamentului European a fost bine primită de Comisia Europeană care dorește creșterea bugetului de apărare. Deputații europeni au solicitat țărilor membre UE să se abțină să mai reducă bugetele alocate pentru apărare între anii 2021 și 2027.

„Pentru a menține forța Europei de a se apăra de agresori, este crucial să ne demonstrăm capacitatea de a ne pregăti. Asta presupune staționarea de trupe și transportarea echipamentelor cât mai rapid pe tot teritoriul Uniunii Europene. Depășirea poverilor administrative și dezvoltarea capacității și a infrastructurii cu dublă utilizare nu reprezintă un lux, ci o necesitate”, a spus Petras Austrevicius, eurodeputat lituanian din grupul Renew.

Sursa Foto: NATO

Autorul recomandă: Ce înseamnă „Spațiul Schengen Militar”, conceptul pe care îl introduce Comisia Europeană

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Prezentatoare TV de sport și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Ce gest revoltător a făcut ‘Puișorul’ la adresa Rodicăi Stănoiu, în timpul vacanței! O jurnalistă îl acuză că i-a pus viața în pericol: 'Deschid geamul să mângâi ursul, că poate...'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
O stație de metrou a fost inaugurată chiar sub Colosseum. Ce pot vedea călătorii?
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația”
23:30
Dan Dungaciu: „Guvernul Bolojan începe să conducă prin ordonanțe sau alte forme care n-au nicio legătură cu democrația”
CONTROVERSĂ Consilierul și fanul premierului Bolojan, influencerul Iancu Guda, propune o măsură radicală în lupta cu corupția: executarea averilor prin sechestru până la rude de gradul 3 până se lămurește traseul banilor
23:05
Consilierul și fanul premierului Bolojan, influencerul Iancu Guda, propune o măsură radicală în lupta cu corupția: executarea averilor prin sechestru până la rude de gradul 3 până se lămurește traseul banilor
UTILE Când se adaugă sarea în piftie, pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos, de Sărbători
23:00
Când se adaugă sarea în piftie, pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos, de Sărbători
ACTUALITATE Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața
23:00
Dan Dungaciu explică de ce AUR a depus două moțiuni simple împotriva lui Predoiu și Marinescu, așa cum cere piața
CONTROVERSĂ Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”
22:58
Circ total în Parlament. Deputatul Vexler a rupt o fotografie cu Mihai Eminescu, Nicolae Iorga și Vasile Alecsandri: „Extremistule”
FLASH NEWS Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară”
22:34
Șefa Curții de Apel București comentează recuzarea Ralucăi Moroșanu: „Este o premieră, nu am mai avut o situație similară”

Cele mai noi