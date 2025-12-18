Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei

Deputații europeni susțin crearea unui „ Spațiu Schengen militar” cu scopul de a întări rezistența Uniunii Europene la o potențială agresiune rusească. Rezoluția pentru mobilitate militară a fost adoptată miercuri cu 493 de voturi pentru, 127 voturi împotrivă și 38 de abțineri. Deputații europeni pe Transport și din Comitetele de Apărare vor începe lucrările legislative pentru a prezenta pachetul pe mobilitatea militară în fața Comisiei Europene.

Miercuri, pe 17 decembrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind necesitatea implementării unui „Schengen militar” în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European insistă că mobilitatea militară este o prioritate a cooperării NATO-UE.

Investiții de 100 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii duale

De asemenea, este esențială pentru ca forțele militare aliate să aibă libertate de mișcare în caz de război sau criză. Punctele fierbinți ale infrastructurii europene (precum tunelurile și podurile) ar urma să fie consolidate în urma unei investiții de 100 de miliarde de euro.

Infrastructura europeană ar urma să aibă dublă utilizare. Astfel, deputații europeni au solicitat Comisiei Europene condusă să simplifice de urgență procedurile pentru a obține fondurile. Deputații au cerut ca UE să urmeze exemplul NATO pentru a se asigura că forțele de reacție rapidă să traverseze frontierele din interiorul UE în doar 3 zile pe timp de pace și în 24 de ore în caz de război.

Rezoluția subliniază necesitatea implementării mobilității militare pentru a întări apărarea împotriva Rusiei. Prin acest proiect s-ar reduce obstacolele și ar crește mobilitatea armatelor europene. Însă, necesită fonduri semnificative. Parlamentul European a luat la cunoștință despre existența barierelor administrative și financiare considerabile, precum și obstacolele infrastructurale.

„Spațiul Schengen militar”

Frontierele interne ar fi eliminate pentru ca trupele să se miște mai repede către țările membre NATO de pe flancul estic în cazul unui atac rusesc. Echipamentele ar putea fi transportate mai rapid. Podurile, căile ferate, șoselele și tunelurile ar putea fi optimizate.

Rezoluția Parlamentului European a fost bine primită de Comisia Europeană care dorește creșterea bugetului de apărare. Deputații europeni au solicitat țărilor membre UE să se abțină să mai reducă bugetele alocate pentru apărare între anii 2021 și 2027.

„Pentru a menține forța Europei de a se apăra de agresori, este crucial să ne demonstrăm capacitatea de a ne pregăti. Asta presupune staționarea de trupe și transportarea echipamentelor cât mai rapid pe tot teritoriul Uniunii Europene. Depășirea poverilor administrative și dezvoltarea capacității și a infrastructurii cu dublă utilizare nu reprezintă un lux, ci o necesitate”, a spus Petras Austrevicius, eurodeputat lituanian din grupul Renew.

Sursa Foto: NATO

