Israelul face cu Germania cel mai mare acord de export de armament din istorie. Cum arată performantul Arrow 3

Israel a vândut Germaniei rachete de apărare cu rază lungă Arrow 3. Filmate pentru prima oară, acestea au fost prezentate la o ceremonie desfășurată la Holzdorf, o bază aeriană situată la sud de Berlin.

Tranzacția a costat Germania 4 miliarde de euro. Pentru Israel a fost cea mai scumpă livrare de armament militar din istoria sa. Germania, care a început să se pregătească intens pentru un posibil război cu Federația Rusă, este prima țară europeană care primește rachetele israeliene.

Israelul furnizează rachete avansate unui fost inamic, acum aliat

Înțelegerea a fost încheiată formal între cele două țări în septembrie 2023. Potrivit Times of Israel , la ceremonie nu au participat ministrul german al Apărării Boris Pistorius și Cancelarul Friedrich Merz. În schimb, au venit oficiali militari germani.

„Ca a doua generație care a supraviețuit Holocaustului, stau aici mișcat profund pentru că un sistem de rachete balistice de apărare, dezvoltat de geniile industriei aerospațiale israeliene, vor apăra Germania în caz de necesitate”, a spus Amir Baram, director general al Ministerului Israelian al Apărării.

„Noi, israelienii, descendenți ai supraviețuitorilor Holocaustului, vrem să vedem Germania puternică și prosperă, mândră și la conducerea Europei. Apreciem că sistemele israeliene sunt parte a forței Germaniei reînnoite. Predarea rachetelor de azi marchează un început pentru Israel și Germania. Cooperarea noastră va fi puternică și profundă, dincolo de cer, pământ și spațiu”, a adăugat el, care a salutat decizia Germaniei de a renunța la embargoul asupra livrării de arme Israelului.

„Un asemenea embargou n-ar fi trebuit impus unui aliat al Germaniei care luptă împotriva terorismului islamist criminal provenit de la regimul teocratic iranian sau de la mișcarea Hamas din Fâșia Gaza. Când Israelul acționează împotriva amenințărilor nucleare, rachetelor balistice și terorismului, nu o facem pentru a ne apăra doar pe noi, ci pentru a proteja întreaga lume occidentală. Facem o treabă dificilă, uneori o treabă murdară pe care întreaga lume ar trebui să o facă”, a spus el.

Alături de el, au participat șeful Directoratului de Cercetare Defensivă și Dezvoltare, Danny Gold, directorul executiv al industriei aerospațiale Boaz Levy, precum și Moshe Patel, directorul organizației de balistică defensivă.

Germania, cel mai important aliat european al Israelului

Ambasadorul Israelului din Germania, Ron Prosor, a vorbit despre aniversarea a 60 de ani de relații diplomatice dintre cele două țări.

„Parteneriatul nostru este strategic, iar Germania este cel mai important aliat european al Israelului. Ziua de azi marchează o piatră de hotar în relațiile noastre. Cine și-ar fi imaginat în urmă cu 80 ani, după eliberarea evreilor de la lagărul de concentrare de la Auschwitz, că un stat evreu, prin tehnologiile pe care le dezvoltă, va ajuta nu doar Germania, ci toată Europa. Familia mea care a părăsit Germania în ajunul Holocaustului n-ar fi prevăzut asta”, a spus Prosor.

Arrow 3: Caracteristici

Rachetele Arrow 3 sunt proiectate să doboare orice rachetă balistică rusească cât încă sunt în afara atmosferei. Sistemul defensiv a fost deja testat de Israel în războiul dus cu rebelii din partea grupării teroriste Houthi din Yemen. Cu Arrow 3, israelienii au putut intercepta 86% dintre rachetele lansate de Iran în cele 12 zile de conflict din iunie 2025.

Aflat în afara ceremoniei, ministrul german al Apărării Boris Pistorius a declarat pentru agenția de presă Deutsche Presse-Agentur:

„Pentru prima oară, asta ne dă capabilitatea pentru alerte timpurii și protejarea populației și infrastructurii noastre împotriva rachetelor balistice de rază lungă”, a spus ministrul german, care a avertizat în mod repetat că Germania trebuie să se pregătească pentru un război cu Federația Rusă, care ar putea ataca NATO după anul 2029.

Sursa Foto: Ministerul german al Apărării

