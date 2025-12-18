Prima pagină » Știri externe » Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”

Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”

Mihai Tănase
18 dec. 2025, 09:16, Știri externe
Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”

Într-un discurs de sfârșit de an transmis la oră de maximă audiență, președintele Statelor Unite, Donald Trump a proclamat un „triumf economic”, criticând-ul totodată  dur pe fostul lider de la Casa Albă, Joe Biden despre care spune că de la el a moștenit „un dezastru” economic pe care îl repară. Mai mult, Trump a reluat atacurile violente la adresa imigranților.

„Bună seara, America. Acum 11 luni am moştenit un dezastru şi îl repar”, a declarat Donald Trump în debutul unui discurs scurt, dar intens, în care și-a reafirmat direcția economică, în pofida nemulțumirilor tot mai vizibile din societatea americană.

Singurul anunț concret al intervenției a vizat acordarea așa-numitelor „dividende ale războinicului”, cecuri în valoare de 1.776 de dolari, care urmează să fie trimise către aproximativ 1,45 milioane de militari americani. Suma face trimitere simbolică la anul Declarației de Independență a Statelor Unite.

Trump a susținut că economia americană se îndreaptă spre „un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată” și l-a acuzat pe Joe Biden că i-ar fi lăsat o economie „la un pas de ruină”, scrie News.ro.

Șeful de la Casa Albă a afirmat, de asemenea, că prețurile, principala preocupare a gospodăriilor americane, scad „rapid”, dar a admis că lupta împotriva inflației „nu s-a încheiat încă”.

În discursul său, liderul de la Casa Albă s-a lăudat din nou că ar fi pus capăt la opt războaie, o afirmație considerată în mare parte nefondată de specialiști. De asemenea, Trump a invocat suma de 18.000 de miliarde de dolari în noi investiții în Statele Unite de la revenirea sa la putere.

Președintele a repetat și afirmația potrivit căreia prețul medicamentelor ar urma să scadă cu până la „600%”, o cifră imposibilă din punct de vedere matematic.

Atacuri dure la adresa imigranților

În ciuda scepticismului manifestat de o parte a populației față de politicile sale protecționiste, Donald Trump a reiterat că taxele vamale rămân „cuvântul său preferat”. El și-a reafirmat și intenția de a desființa sistemul de asigurări de sănătate subvenționat cunoscut sub numele de Obamacare, măsură despre care opoziția democrată avertizează că va duce la creșteri semnificative ale costurilor pentru populație.

O parte consistentă a discursului a fost dedicată imigrației. Donald Trump a susținut că numeroasele dificultăți economice ale americanilor ar fi rezultatul unei „invazii” de imigranți în timpul mandatului lui Joe Biden.

Președintele, care promovează o politică de expulzări masive și restricții severe în materie de imigrație, s-a lăudat că a declanșat un proces de „migraţie inversă” sau „remigraţie”.

El i-a acuzat pe imigranți că au generat o criză a locuințelor, că au „furat” locuri de muncă, că au „copleşit” spitalele și că ar trăi pe cheltuiala contribuabililor americani.

Sondajele contrazic optimismul exagerat al lui Trump

Discursul optimist al lui Donald Trump contrastează puternic cu datele din sondajele recente. Potrivit unui sondaj PBS News/NPR/Marist publicat miercuri, 61% dintre americani consideră că situația economică nu le este favorabilă personal, în creștere față de 57% în luna mai.

Nemulțumirea legată de politica economică a administrației Trump, axată în mare parte pe taxe vamale, îngrijorează Partidul Republican cu mai puțin de un an înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.

După un miting organizat săptămâna trecută în Pennsylvania, Donald Trump urmează să se deplaseze vineri în Carolina de Nord, într-un nou efort de mobilizare a electoratului.

Președintele și-a exprimat recent frustrarea față de sondaje pe rețeaua sa Truth Social.

„Când se va spune în sfârşit că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?”.

În timp ce Donald Trump insistă că economia se află pe un trend pozitiv, alți oficiali ai administrației cer răbdare. Kevin Hassett, unul dintre principalii consilieri economici ai Casei Albe, a declarat: „În general, crearea de locuri de muncă urmează”, estimând că va fi nevoie de aproximativ șase luni pentru redresarea ocupării forței de muncă în industrie.

Vicepreședintele JD Vance a transmis, la rândul său, un mesaj de perseverență în timpul unui miting din Pennsylvania.

„Alegătorii ştiu că Roma nu a fost construită într-o singură zi. Ei ştiu că ceea ce Joe Biden a distrus nu va fi reparat într-o săptămână”.

„Trebuie să perseverăm. Trebuie să continuăm să muncim pentru a readuce locuri de muncă bune şi bani în Statele Unite”, a adăugat acesta.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027
07:03
Parlamentul European a aprobat planul UE de a renunța la importul de gaz rusesc până la sfârșitul lui 2027
APĂRARE Parlamentul german a aprobat achiziții militare în valoare de 50 mld.€. Merz: „Democrațiile să se înarmeze pentru a se apăra în fața autocrațiilor”
05:44
Parlamentul german a aprobat achiziții militare în valoare de 50 mld.€. Merz: „Democrațiile să se înarmeze pentru a se apăra în fața autocrațiilor”
APĂRARE Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei
05:00
Parlamentarii europeni susțin crearea unui „Schengen militar” pentru a optimiza mobilitatea armatelor europene în cazul unui atac al Rusiei
VIDEO Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate
22:47
Catalonia este sub ape după trei zile de ploi torențiale. Linii de metrou și străzile Barcelonei au fost inundate
EXTERNE Premiile Oscar se mută pe YouTube, după mai bine de jumătate de secol renunță la ABC
22:07
Premiile Oscar se mută pe YouTube, după mai bine de jumătate de secol renunță la ABC
EXTERNE Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi
21:11
Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
Cancan.ro
Prezentatoare TV de sport și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce temperaturi vom avea până la finalul anului?
TURISM Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius
09:56
Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
09:37
Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
VIDEO Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
09:32
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
ULTIMA ORĂ Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
09:20
Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
ULTIMA ORĂ Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie
09:07
Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie

Cele mai noi