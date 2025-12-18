Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”

Într-un discurs de sfârșit de an transmis la oră de maximă audiență, președintele Statelor Unite, Donald Trump a proclamat un „triumf economic”, criticând-ul totodată dur pe fostul lider de la Casa Albă, Joe Biden despre care spune că de la el a moștenit „un dezastru” economic pe care îl repară. Mai mult, Trump a reluat atacurile violente la adresa imigranților.

„Bună seara, America. Acum 11 luni am moştenit un dezastru şi îl repar”, a declarat Donald Trump în debutul unui discurs scurt, dar intens, în care și-a reafirmat direcția economică, în pofida nemulțumirilor tot mai vizibile din societatea americană.

Singurul anunț concret al intervenției a vizat acordarea așa-numitelor „dividende ale războinicului”, cecuri în valoare de 1.776 de dolari, care urmează să fie trimise către aproximativ 1,45 milioane de militari americani. Suma face trimitere simbolică la anul Declarației de Independență a Statelor Unite.

Trump a susținut că economia americană se îndreaptă spre „un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată” și l-a acuzat pe Joe Biden că i-ar fi lăsat o economie „la un pas de ruină”, scrie News.ro.

Șeful de la Casa Albă a afirmat, de asemenea, că prețurile, principala preocupare a gospodăriilor americane, scad „rapid”, dar a admis că lupta împotriva inflației „nu s-a încheiat încă”.

În discursul său, liderul de la Casa Albă s-a lăudat din nou că ar fi pus capăt la opt războaie, o afirmație considerată în mare parte nefondată de specialiști. De asemenea, Trump a invocat suma de 18.000 de miliarde de dolari în noi investiții în Statele Unite de la revenirea sa la putere.

Președintele a repetat și afirmația potrivit căreia prețul medicamentelor ar urma să scadă cu până la „600%”, o cifră imposibilă din punct de vedere matematic.

Atacuri dure la adresa imigranților

În ciuda scepticismului manifestat de o parte a populației față de politicile sale protecționiste, Donald Trump a reiterat că taxele vamale rămân „cuvântul său preferat”. El și-a reafirmat și intenția de a desființa sistemul de asigurări de sănătate subvenționat cunoscut sub numele de Obamacare, măsură despre care opoziția democrată avertizează că va duce la creșteri semnificative ale costurilor pentru populație.

O parte consistentă a discursului a fost dedicată imigrației. Donald Trump a susținut că numeroasele dificultăți economice ale americanilor ar fi rezultatul unei „invazii” de imigranți în timpul mandatului lui Joe Biden.

Președintele, care promovează o politică de expulzări masive și restricții severe în materie de imigrație, s-a lăudat că a declanșat un proces de „migraţie inversă” sau „remigraţie”.

El i-a acuzat pe imigranți că au generat o criză a locuințelor, că au „furat” locuri de muncă, că au „copleşit” spitalele și că ar trăi pe cheltuiala contribuabililor americani.

Sondajele contrazic optimismul exagerat al lui Trump

Discursul optimist al lui Donald Trump contrastează puternic cu datele din sondajele recente. Potrivit unui sondaj PBS News/NPR/Marist publicat miercuri, 61% dintre americani consideră că situația economică nu le este favorabilă personal, în creștere față de 57% în luna mai.

Nemulțumirea legată de politica economică a administrației Trump, axată în mare parte pe taxe vamale, îngrijorează Partidul Republican cu mai puțin de un an înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului.

După un miting organizat săptămâna trecută în Pennsylvania, Donald Trump urmează să se deplaseze vineri în Carolina de Nord, într-un nou efort de mobilizare a electoratului.

Președintele și-a exprimat recent frustrarea față de sondaje pe rețeaua sa Truth Social.

„Când se va spune în sfârşit că am creat, fără inflaţie, poate cea mai bună economie din istoria ţării noastre? Când vor înţelege oamenii ce se întâmplă?”.

În timp ce Donald Trump insistă că economia se află pe un trend pozitiv, alți oficiali ai administrației cer răbdare. Kevin Hassett, unul dintre principalii consilieri economici ai Casei Albe, a declarat: „În general, crearea de locuri de muncă urmează”, estimând că va fi nevoie de aproximativ șase luni pentru redresarea ocupării forței de muncă în industrie.

Vicepreședintele JD Vance a transmis, la rândul său, un mesaj de perseverență în timpul unui miting din Pennsylvania.