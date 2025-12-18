Sute de americani născuți în străinătate riscă să-și piardă cetățenia în 2026. Cum vrea Trump să restabilească integritatea sistemului de imigrare

Administrația Trump intenționează să retragă cetățenia unui număr mai mare de americani născuți în străinătate, arată un ghid intern obținut de The New York Times. Potrivit sursei citate, un oficial din cadrul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA a declarat că vor acorda prioritate „celor care au obținut ilegal cetățenia americană”, adică au mințit ori s-au prezentat în mod fals.

200 de americani și-ar putea pierde cetățenia, pe lună

Ghidul, emis marți către birourile locale ale Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale SUA, le solicită acestora să „furnizeze Biroului de Litigii în Materie de Imigrare 100-200 de astfel de cazuri pe lună” în anul fiscal 2026.

Dacă aceste cazuri vor fi considerate un succes, acest lucru ar reprezenta o escaladare masivă a denaturalizării (pierderea calității de cetățean al unui stat n.r.) în era modernă, au afirmat experții THe New York Times. Prin comparație, între 2017 și 2025, au fost înregistrate puțin peste 120 de cazuri, potrivit Departamentului Justiției.

Conform legii federale, o persoană poate fi denaturalizată doar dacă a comis o „fraudă“ în procesul de solicitare a cetățeniei sau în alte câteva circumstanțe restrictive.

Îndrumările vin în contextul în care Trump a petrecut o mare parte din acest an eliminând lacunele din sistemul de imigrație și ridicând obstacole pentru persoanele care doresc să intre și să rămână în țară.

Campania amplă, care a mers mai departe decât „eliberarea“ țării de migranți ilegali, a inclus blocaje privind azilul la granița de sud, o suspendare a cererilor de azil în Statele Unite și o interdicție de intrare pentru călătorii din țări predominant africane și din Orientul Mijlociu. Oficialii de la Casa Albă spun că acțiunile lor vor face țara mai sigură și vor păstra valorile țării.

O campanie al cărei scop este creșterea numărului de imigranți americani cărora li s-a retras cetățenia reprezintă o escaladare a unei campanii deja ambițioase, mai scriu jurnaliștii de la The New York Times.

„Nu este un secret faptul că războiul Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA împotriva fraudei include acordarea de prioritate celor care au obținut ilegal cetățenia americană – în special sub administrația anterioară”, a declarat Matthew J. Tragesser, purtător de cuvânt al USCIS. „Vom iniția proceduri de denaturalizare pentru acele persoane care mint sau se prezintă în mod fals în timpul procesului de naturalizare. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Departamentul de Justiție pentru a restabili integritatea sistemului de imigrare al Americii.”, amai transmis oficialul american.

Unii foști oficiali ai agenției și-au exprimat îngrijorarea cu privire la amploarea obiectivelor de denaturalizare impuse de conducerea USCIS.

„Impunerea unor ținte numerice arbitrare privind cazurile de denaturalizare riscă să politizeze revocarea cetățeniei”, a declarat Sarah Pierce, fostă funcționară USCIS. „Iar impunerea unor cote lunare, de 10 ori mai mari decât numărul total anual de denaturalizări din ultimii ani, transformă un instrument serios și rar într-un instrument imperfect și alimentează teama și incertitudinea pentru milioanele de americani naturalizați.”

Susținătorii acestei măsuri au declarat că este necesar să se elimine mai agresiv persoanele cărora li s-a acordat cetățenia în mod necorespunzător.

„Nu cred că suntem aproape de denaturalizarea unui număr „prea mare“ de oameni”, a declarat Mark Krikorian, șeful Centrului pentru Studii privind Imigrația, un grup care favorizează politicile restrictive de imigrație.

Conform Biroului de Recensământ, există aproximativ 26 de milioane de americani naturalizați în țară. Peste 800.000 de noi cetățeni au depus jurământul anul trecut, majoritatea născuți în Mexic, India, Filipine, Republica Dominicană sau Vietnam, arată statisticile USCIS. Cei care vor avea cetățenia retrasă vor rămâne la statutul de rezidenți permanenți legali.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Trump restricționează accesul în SUA pentru cetățenii a 17 țări considerate „de mare risc” pentru securitatea americanilor

Cumnata lui Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă

Donald Trump a decretat suspendarea acordării cetățeniei americane prin NAȘTERE, dar un tribunal federal îi respinge ordinul executiv