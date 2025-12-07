Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban joacă „cartea războiului” și le spune maghiarilor că, dacă nu îl aleg, Ungaria va intra în război cu Rusia

07 dec. 2025, 11:10, Știri externe
Aflat în plină campanie electorală, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că rezultatul viitoarelor alegeri va decide dacă Budapesta va intra în război cu Rusia. În același timp, Ungaria se pregătește pentru o colaborare economică cu Rusia într-un format post-război, spune prim-ministrul de la Budapesta.

Uniunea Europeană și-a propus să se pregătească pentru război cu Rusia până în 2030, a spus Viktor Orban. Acesta a afirmat că UE are un plan în patru etape de pregătire pentru război, iar trei dintre acestea au fost deja parcurse. A patra etapă presupune o confruntare directă, susține prim-ministrul ungar.

„Pentru a evita acest lucru, trebuie să ne rugăm. Această situație depășește puterile noastre. Întrebarea este dacă vom putea evita războiul. Avem nevoie de putere – Ungaria trebuie să devină suficient de puternică nu doar pentru a spune „nu” războiului, ci și pentru a-l evita”, a spus Orban.

În același timp, Ungaria se pregătește pentru o colaborare economică cu Rusia într-un format post-război. Orban, premierul maghiar, a anunțat că o delegație maghiară se va deplasa la Moscova în următoarele zile pentru a purta discuții privind cooperarea în domeniul afacerilor. Orban a declarat că este vorba despre o misiune importantă, care se va concentra pe pregătirile pentru „pacea post-război” și reintegrarea economică a Rusiei în sistemul mondial.

Orban folosește războiul ca temă de campanie

Toate aceste declarații vin și în contextul în care Ungaria se pregătește pentru alegeri parlamentare care sunt programate să aibă loc în aprilie 2026. Principala competiție se dă între partidul aflat la guvernare, Fidesz, condus de Viktor Orban, și noul partid de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar. În ultimele luni, sondajele de opinie au indicat o eroziune semnificativă a sprijinului pentru Fidesz și o creștere rapidă în popularitate a Partidului Tisza, care a ajuns să aibă un avans de două cifre în rândul alegătorilor deciși, conform unor sondaje.

Premierul Viktor Orbán a încadrat alegerile din 2026 drept o alegere fundamentală între un guvern național care acționează independent și o opoziție care ar aduce „haos și sărăcie” prin alinierea mai strânsă la politicile pro-UE. El a descris, de asemenea, scrutinul ca fiind „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”.

Cele mai noi