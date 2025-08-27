Parlamentul olandez dezbate inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Ar putea urma o CRIZĂ politică fără precedent

Premierul olandez Dick Schoof și cabinetul său s-ar putea confrunta miercuri cu o moțiune de cenzură care ar putea arunca țara într-o criză politică fără precedent.

Situația este fluidă, notează Bloomberg, dar Camera Reprezentanților de la Haga urmează probabil să dezbată o moțiune de cenzură care l-ar putea împinge pe Schoof sau întregul său cabinet spre o demisie prematură.

Administrația lui Dick Schoof funcționează deja într-un regim precar, după ce coaliția de guvernământ de patru partide s-a prăbușit în iunie.

Nu există o procedură clară ce ar urma în cazul în care moțiunea de cenzură este adoptată.

Intervenția parlamentară a fost declanșată vineri, când un partid de centru-dreapta a părăsit coaliția din cauza diferențelor privind impunerea unor măsuri mai dure împotriva Israelului din cauza războiului din Gaza.

Plecarea ministrului de Externe Caspar Veldkamp și a colegilor săi din partidul Noul Contract Social a lăsat Guvernul interimar cu doar două partide și o minoritate și mai mică, cu doar 32 din cele 150 de locuri din Parlament.

O lungă perioadă de incertitudine în Olanda

Problemele din Olanda se adaugă tensiunilor din alte state europene: Guvernul francez este de asemenea în pragul colapsului.

Instabilitatea complică eforturile Europei de a răspunde la războaiele comerciale ale lui Donald Trump și de a sprijini eforturile de pace pentru Ucraina.

Ministrul olandez al Comerțului a plecat și el, în această perioadă de criză, împiedicând luarea deciziilor țării într-un moment critic.

În Olanda, o rundă de alegeri este programată în prezent pentru octombrie, dar în peisajul politic fragmentat, negocierile pentru un nou Guvern vor dura probabil luni de zile, lăsând țara să se confrunte cu o lungă perioadă de incertitudine.

Următorii pași vor fi discutați în dezbaterea de astăzi, care era programată să înceapă la ora locală 10:15 și era așteptată să dureze până seara târziu. Toate partidele se vor pronunța dacă Schoof și cabinetul său ar trebui înlocuiți sau dacă pot continua, cu sprijinul partidelor de opoziție.

Condițiile partidelor de opoziție

Schoof, care este independent din punct de vedere politic, a declarat că cele două partide din coaliție „au ajuns la un acord cu privire la distribuția propusă” a posturilor ministeriale deschise, a scris el într-o scrisoare adresată Parlamentului marți seara.

În cazul în care echipa sa rămâne la putere, Schoof ar avea nevoie de sprijinul altor partide de opoziție, doar că acestea au cereri pe care este puțin probabil ca premierul olandez să le poată respecta.

Liderul de extremă dreapta Geert Wilders a declarat că îl va ajuta pe Schoof să rămână la putere doar dacă cabinetul garantează o interdicție imediată asupra solicitanților de azil.

Acest lucru este puțin probabil, având în vedere că ieșirea lui Wilders din coaliție la începutul acestui an din cauza unei dispute privind migrația a dus la prăbușirea inițială a coaliției.

GroenLinks-PvdA, cel mai mare partid de opoziție de stânga, vrea ca Schoof să adopte o poziție mai dură împotriva Israelului, dar aceasta este problema care a provocat cea mai recentă criză.

Dacă echipa lui Schoof se retrage, o opțiune este ca cabinetul să fie înlocuit de înalți oficiali guvernamentali fără afiliere de partid, potrivit unui plan prezentat de partidul progresist D66. Dar nu este clar dacă alte partide vor susține propunerea, iar regele olandez ar putea refuza demisiile.

