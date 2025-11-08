Un videoclip în care o concurentă la Miss Universe este certată și jignită de un director al concursului din Thailanda a provocat un val de revoltă printre internauți, la nivel mondial.

Nawat Itsaragrisil, președintele Miss Grand International (MGI), a fost văzut certând-o pe Fatima Bosch, o concurentă în vârstă de 25 de ani din Mexic, înaintea celei de-a 74-a ediții a concursului Miss Universe, care va avea loc la Bangkok la sfârșitul acestei luni.

Într-o întâlnire transmisă în direct, înainte de concurs, la care au participat zeci de alte concurente, Nawat a fost surprins acuzând-o pe tânără că nu a postat suficient conținut promoțional despre țara gazdă, Thailanda.

El a sugerat că directorul concursului din Mexic i-ar fi ordonat fetei să saboteze acele activități promoționale și părea să spună că, dacă a ascultat acele instrucțiuni, nu este altceva decât o „proastă”.

Când concurenta începe să se apere, Nawat a încercat să o reducă la tăcere, spunând: „Nu ți-am dat voie să vorbești”. Apoi a chemat paza să o escorteze afară din sală.

În acel moment, mai multe concurente s-au ridicat și au ieșit din sală în semn de solidaritate, ceea ce l-a determinat pe directorul concursului să le amenințe cu eliminarea dacă nu se așează la locurile lor.

Furie și scuze

Într-o apariție ulterioară, directorul concursului din Thailanda a negat cu lacrimi în ochi că ar fi spus acest lucru, insistând că, de fapt, el o acuzase pe Fatima Bosch că ar fi cauzat „daune” concursului.

Deși Nawat și-a cerut ulterior scuze în mod public față de concurente, acțiunile sale au fost condamnate rapid în întreaga lume, inclusiv de către președinta Mexicului, care a descris situația ca fiind o „hărțuire” pe care Bosch a gestionat-o cu „demnitate”.

Președinta Mexicului o susține pe Fatima

În cadrul unei conferințe de presă de miercuri, președinta Claudia Sheinbaum a declarat că răspunsul lui Bosch este „un exemplu al modului în care femeile trebuie să-și ridice vocea”.

Sheinbaum a reflectat asupra unei fraze sexiste, folosite adesea, în Mexic, pentru a reduce la tăcere femeile: „Calladita te ves más bonita”, care înseamnă „Ești mai frumoasă atunci când taci”.

„Ei bine, nu știu dacă cineva le-a spus asta femeilor de aici, dar mie mi-au spus-o”, a spus președinta.

„Femeile sunt mai frumoase când ridică vocea“

Ea a propus un slogan mai motivant: „Femeile sunt mai frumoase când ridică vocea. Pentru că asta are legătură cu recunoașterea drepturilor noastre.”.

Situația a stârnit acuzații pe scară largă de misoginism, precum și discuții la nivel global despre emanciparea femeilor și meritele concursurilor internaționale de frumusețe.

Bosch, care a fost încoronată Miss Univers Mexic la începutul acestui an, l-a denunțat pe Nawat pentru că a insultat-o. La scurt timp după acest incident, ea a declarat presei că tratamentul abuziv din partea oficialului thailandez a fost cauzat de o neînțelegere pe care Nawat a avut-o cu Organizația Miss Univers, al cărei președinte este, de asemenea, mexican.

„Cred că nu este corect, pentru că eu sunt aici și fac totul cum trebuie. Nu mă pun cu nimeni. Încerc doar să fiu amabilă. Încerc să dau tot ce am mai bun”, a spus tânăra într-un videoclip postat pe TikTok. „Mi-a spus doar «taci din gură» și multe alte lucruri. Și cred că lumea trebuie să vadă asta, pentru că suntem femei puternice, iar aceasta este o platformă pentru vocea noastră, și nimeni nu ne poate reduce la tăcere”, a spus Bosch.

Președintele Organizației Miss Universe, Raúl Rocha, l-a criticat și el pe omul de afaceri thailandez și i-a interzis să mai participe la alte activități. Rocha a spus că Nawat a umilit-ă și a jignit-o pe concurenta mexicană și l-a făcut responsabil pentru „abuzul grav de a fi chemat paza pentru a intimida o femeie fără apărare, încercând să o reducă la tăcere și să o excludă”.

„I-am interzis lui Nawat să participe la evenimentele care fac parte din cea de-a 74-a ediție a concursului Miss Universe, limitându-i participarea pe cât posibil sau eliminând-o complet”, a declarat Rocha în limba spaniolă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise

Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege