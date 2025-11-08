Prima pagină » Știri externe » Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala

Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala

08 nov. 2025, 17:29, Știri externe
Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala
Galerie Foto 7

Un videoclip în care o concurentă la Miss Universe este certată și jignită de un director al concursului din Thailanda a provocat un val de revoltă printre internauți, la nivel mondial.

Vezi galeria foto
7 poze

Nawat Itsaragrisil, președintele Miss Grand International (MGI), a fost văzut certând-o pe Fatima Bosch, o concurentă în vârstă de 25 de ani din Mexic, înaintea celei de-a 74-a ediții a concursului Miss Universe, care va avea loc la Bangkok la sfârșitul acestei luni.

Într-o întâlnire transmisă în direct, înainte de concurs, la care au participat zeci de alte concurente, Nawat a fost surprins acuzând-o pe tânără că nu a postat suficient conținut promoțional despre țara gazdă, Thailanda.

El a sugerat că directorul concursului din Mexic i-ar fi ordonat fetei să saboteze acele activități promoționale și părea să spună că, dacă a ascultat acele instrucțiuni, nu este altceva decât o „proastă”.

Când concurenta începe să se apere, Nawat a încercat să o reducă la tăcere, spunând: „Nu ți-am dat voie să vorbești”. Apoi a chemat paza să o escorteze afară din sală.

În acel moment, mai multe concurente s-au ridicat și au ieșit din sală în semn de solidaritate, ceea ce l-a determinat pe directorul concursului să le amenințe cu eliminarea dacă nu se așează la locurile lor.

Furie și scuze

Într-o apariție ulterioară, directorul concursului din Thailanda a negat cu lacrimi în ochi că ar fi spus acest lucru, insistând că, de fapt, el o acuzase pe Fatima Bosch că ar fi cauzat „daune” concursului.

Deși Nawat și-a cerut ulterior scuze în mod public față de concurente, acțiunile sale au fost condamnate rapid în întreaga lume, inclusiv de către președinta Mexicului, care a descris situația ca fiind o „hărțuire” pe care Bosch a gestionat-o cu „demnitate”.

Președinta Mexicului o susține pe Fatima

În cadrul unei conferințe de presă de miercuri, președinta Claudia Sheinbaum a declarat că răspunsul lui Bosch este „un exemplu al modului în care femeile trebuie să-și ridice vocea”.

Sheinbaum a reflectat asupra unei fraze sexiste, folosite adesea, în Mexic, pentru a reduce la tăcere femeile: „Calladita te ves más bonita”, care înseamnă „Ești mai frumoasă atunci când taci”.

„Ei bine, nu știu dacă cineva le-a spus asta femeilor de aici, dar mie mi-au spus-o”, a spus președinta.

„Femeile sunt mai frumoase când ridică vocea“

Ea a propus un slogan mai motivant: „Femeile sunt mai frumoase când ridică vocea. Pentru că asta are legătură cu recunoașterea drepturilor noastre.”.

Situația a stârnit acuzații pe scară largă de misoginism, precum și discuții la nivel global despre emanciparea femeilor și meritele concursurilor internaționale de frumusețe.

Bosch, care a fost încoronată Miss Univers Mexic la începutul acestui an, l-a denunțat pe Nawat pentru că a insultat-o. La scurt timp după acest incident, ea a declarat presei că tratamentul abuziv din partea oficialului thailandez a fost cauzat de o neînțelegere pe care Nawat a avut-o cu Organizația Miss Univers, al cărei președinte este, de asemenea, mexican.

„Cred că nu este corect, pentru că eu sunt aici și fac totul cum trebuie. Nu mă pun cu nimeni. Încerc doar să fiu amabilă. Încerc să dau tot ce am mai bun”, a spus tânăra într-un videoclip postat pe TikTok.

„Mi-a spus doar «taci din gură» și multe alte lucruri. Și cred că lumea trebuie să vadă asta, pentru că suntem femei puternice, iar aceasta este o platformă pentru vocea noastră, și nimeni nu ne poate reduce la tăcere”, a spus Bosch.

Președintele Organizației Miss Universe, Raúl Rocha, l-a criticat și el pe omul de afaceri thailandez și i-a interzis să mai participe la alte activități. Rocha a spus că Nawat a umilit-ă și a jignit-o pe concurenta mexicană și l-a făcut responsabil pentru „abuzul grav de a fi chemat paza pentru a intimida o femeie fără apărare, încercând să o reducă la tăcere și să o excludă”.

„I-am interzis lui Nawat să participe la evenimentele care fac parte din cea de-a 74-a ediție a concursului Miss Universe, limitându-i participarea pe cât posibil sau eliminând-o complet”, a declarat Rocha în limba spaniolă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise

Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege

Citește și

EXTERNE JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
18:00
JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
IMOBILIARE (VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
17:00
(VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
EXTERNE Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului
16:24
Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului
EVENIMENT Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif
16:23
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif
EXTERNE O fetiță îl neliniștește pe Putin. Micuța l-a întrebat despre soarta unchiului ei, rănit în război. „L-au trimis înapoi pe front”
15:25
O fetiță îl neliniștește pe Putin. Micuța l-a întrebat despre soarta unchiului ei, rănit în război. „L-au trimis înapoi pe front”
ULTIMA ORĂ Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
14:46
Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
Mediafax
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de lege
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de polițiști!
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Medicamentele pot afecta microbiomul intestinal pentru mulți ani, indică un studiu
UTILE Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară
18:32
Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară
VIDEO România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen
18:25
România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen
CONTROVERSĂ Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
18:18
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
POLITICĂ Senatorul Pintea a fost din nou prins conducând fără permis. Alesul pe listele POT a mai fost condamnat definitiv pentru aceeași apucătură
18:11
Senatorul Pintea a fost din nou prins conducând fără permis. Alesul pe listele POT a mai fost condamnat definitiv pentru aceeași apucătură
POLITICĂ Oana Gheorghiu dezvăluie cel mai mare defect al președintelui Nicușor Dan: „Îi lipsește VITEZA”
16:41
Oana Gheorghiu dezvăluie cel mai mare defect al președintelui Nicușor Dan: „Îi lipsește VITEZA”
BREAKING NEWS EXCLUSIVITATE. Gândul publică interceptări spectaculoase din dosarul de corupție „Mită la MApN”. Senatorul arestat, Marius Isăilă în discuții monitorizate de DNA cu Octavian Berceanu despre Ionuț Moșteanu: „Da, mă, da! Și plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”
15:40
EXCLUSIVITATE. Gândul publică interceptări spectaculoase din dosarul de corupție „Mită la MApN”. Senatorul arestat, Marius Isăilă în discuții monitorizate de DNA cu Octavian Berceanu despre Ionuț Moșteanu: „Da, mă, da! Și plus ce-i băgăm noi în buzunar, e treaba ta! Io-ți dau ție și tu te-ocupi de el! La geantă, ca să nu avem urme! Fără urme!”