Partidele de stânga cer „crearea unui echilibru de putere” cu Emmanuel MACRON/ Autoritățile franceze se confruntă cu un nou val de proteste

Partidele de stânga din Franța au cerut, joi, „crearea unui echilibru de putere” cu politicile președintelui Emmanuel Macron, avertizând Guvernul împotriva exploatării oricărei potențiale violențe, pe fondul desfășurării unei noi greve.

„Acesta este un moment foarte important pentru francezii care simt că au votat, că au desfășurat manifestații și nu au fost niciodată auziți și care, prin urmare, încearcă acum si creeze un echilibru de putere cu Guvernul”, Olivier Faure, lider al Partidului Socialist.

Autoritățile așteaptă până la 900.000 de protestatari, o prezență care ar depăși mobilizarea de pe 10 septembrie (aproximativ 200.000 de persoane), asemănându-se cu manifestația împotriva reformei pensiilor din 2023.

„Avem alte mijloace prin care ne putem face auziți alături de un nou prim-ministru care provine din nou din tabăra președintelui Republicii? Este vorba de a ne exprima așteptările noastre cu privire la o schimbare. Trebuie să ajungă la urechile noului prim-ministru, astfel încât să audă acest strigăt din inimă care vine de la oameni pentru a trăi mai bine, a trăi mai bine din munca lor”, a transmis liderul Partidului Comunist Francez, Fabien Roussel, citat de cotidianul Le Figaro.

Criza politică din Franța se accentuează

Peste 250 de demonstrații sunt programate să aibă loc astăzi în toată Franța, afectând transportul public și provocând închiderea temporară a școlilor.

Aproximativ 35.000 de jandarmi și 1.700 de rezerviști sunt desfășurați în „zona de jandarmerie” pentru demonstrațiile care vor avea loc astăzi. Jandarmi vor putea beneficia de 33 de escadrile mobile de jandarmerie și de sprijinul a 26 de vehicule blindate Centaure.

Protestatarii continuă manifestațiile, iar sindicatele cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, într-un gest de furie față de reducerile bugetare iminente. De asemenea, cetățenii cer adoptarea unor măsuri precum impozite mai mari pentru bogați și anularea unei reforme a pensiilor de stat, care a fost contestată.

Foto: Profimedia

