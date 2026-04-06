Paștele în spațiu. Cum au sărbătorit astronauții la bordul capsulei spațiale Orion în drum spre Lună

Cu ocazia Paștelui catolic și protestant, astronauții de la bordul capsulei Orion au luat o pauză pentru a transmite mesaje către pământeni. 

Echipajul  Artemis 2 se află în drum spre orbita Lunii, prima misune lunară spațială după mai bine de 5 decenii.

Apollo 8 de Crăciun, Artemis 2 de Paște

Este nu doar o premieră că vor parcurge cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni. Dar este și o misiune spațială pe orbita Lunii cu ocazia Paștelui, potrivit Astronomer.

În 1968 a avut loc prima misiune pe orbita Lunii cu ocazia Crăciunului. Dacă astronomii misiunii spațiale Apollo 8 au citit primele 10 veruri din Cartea Genezei din Biblie, astronauții misiunii spațiale Artemis 2 au oferit mesaje de Paște prin transmisiune video.

„Am vrut să facem o pauză de câteva minute să onorăm sărbătoarea care are loc în această perioadă a anului. Este o perioadă plină de emoții precum bucuria, dar și solemnitatea. Am ascuns câteva ouă în cabină. Erau sub formă de omletă deshidratată, dar suntem destul de bucuroși cu ele.”, a spus Christina Koch.

„Pentru mine, învățăturile lui Iisus au fost mereu despre un simplu adevăr al iubirii, o iubire universală. Paște Fericit tuturor celor aflați jos pe Pământ”, a spus comandantul Reid Wiseman.

În jurul orelor 21-22, astronauții vor orbita către fața nevăzută a Lunii. Comunicațiile vor fi întrerupte temporar.

Sursa Video: Digi24/NASA/Fox News/CNN

