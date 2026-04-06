În patru ore, astronauții misiunii spațiale lunare Artemis II se pregătesc să intre pe orbita Lunii. Ei vor stabili un record istoric: cea mai mare distanță parcursă de oameni vreodată. Vor bate recordul deținut de astronauții echipajului Apollo 13 din 1970. A fost o misiune de aselenizare eșuată de la spargerea unui rezervor de oxigen. Dar totodată, a devenit călătoria spațială care i-a transportat pe astronauți pe cea mai îndelungată distanță parcursă vreodată în istorie: 400.171 kilometri! „Un eșec de succes răsunător” cum s-ar spune.
Capsula spațială Orion îi va transporta pe astronauți spre partea întunecată a Lunii, care nu poate fi văzută de pe Pământ.
Cei patru astronauți vor putea fotografia caracteristicile lunare care n-au fost văzute niciodată de pământeni. Vor fi la circa 6.400 de kilometri de suprafața Lunii, potrivit NASA.
În cazul în care misiunile spațiale Artemis 2 și Artemis 3 (2027) vor avea succes, NASA va efectua prima aselenizare după mai bine de 5 decenii: Artemis 4, programată pentru anul 2028.
