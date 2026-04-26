Prima pagină » Știri externe » Péter Magyar lansează acuzații grave: Oligarhii lui Orbán își transferă banii în străinătate și se pregătesc să plece din Ungaria

Noul prim-ministru ales al Ungariei a făcut duminică acuzații grave la adresa prietenilor lui Viktor Orbán, despre care a spus că au început să își transfere banii către țări străine și se pregătesc să părăsească țara.

Într-o postare pe pagina de Facebook, Péter Magyar a menționat că „oligarhii lui Orbán” au început să transfere zeci de miliarde de forinți în state precum Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și alte țări îndepărtate. Autoritățile au suspendat deja mai multe transferuri de bani care aparțin cercului lui Antal Rogán, sub suspiciunea de spălare de bani.

Premierul ales al Ungariei susține că familiile de oligarhi se pregătesc să părăsească țara pentru a evita eventualele anchete anticorupție. Un exemplu explicit este cel al lui Lőrinc Mészáros, cel mai bogat om din Ungaria și prieten din copilărie al lui Orbán, despre care se vehiculează că ar fi plecat deja la Dubai.

„Mi s-a atras atenția că mai multe familii de oligarhi au plecat deja și, în ultimele zile, familia Mészáros zboară spre Dubai. Mai multe familii de oligarhi influente și-ar fi scos copiii de la școală și organizează gărzi de corp de încredere pentru plecare”, a scris Magyar pe Facebook.

Péter Magyar le-a cerut public autorităților financiare și poliției să intervină pentru a bloca toate tranzacțiile suspecte și să rețină toate persoanele implicate, conform acuzațiilor de corupție.

„Fac apel repetat la Procurorul General, Căpitanul Poliției Naționale și Președintele NAV să rețină criminalii care fac rău poporului maghiar cu mii de miliarde de forinți și să nu-i lase să fugă în țările unde nu există extrădare înainte de formarea guvernului TISZA”, scrie premierul ales al Ungariei pe Facebook.

Recomandările autorului:

