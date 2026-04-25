Mii de protestatari la Tel Aviv împotriva guvernului Netanyahu

Un protest antiguvernamental a avut loc sâmbătă seara în Tel Aviv pentru a cere demisia premierului Benjamin Netanyahu, urmat mai apoi de un marș către Ambasada Ungariei pentru a celebra înlăturarea de la putere a lui Viktor Orban, scrie Haaretz.

Mii de oameni s-au adunat în Piața Habima din Tel Aviv pentru a cere declanșarea unei anchete privind eșecurile de securitate din 7 octombrie 2023 și pentru a manifesta nemulțumirile față de politicile guvernului Netanyahu. Manifestațiile au avut loc pe fondul audierilor de la Curtea Supremă de Justiție a Israelului privind posibilitatea de a obliga guvernul să înființeze această comisie de anchetă, o măsură pe care Netanyahu a respins-o constant.

În cadrul mitingului au vorbit și rudele ostaticilor uciși de Hamas, academicieni și generali în retragere din IDF. Mulțimea a mărșăluit pe străzile Tel Avivului, unde a scandat lozinci precum „7 Octombrie – masacrul lui Netanyahu”. Prin aceste scandări, oamenii au subliniat că neglijența guvernamentală a fost un factor cheie în evenimentele care s-au petrecut acum doi ani și jumătate.

Protestul a inclus și un marș la Ambasada Ungariei, unde unii manifestanți au purtat măști cu Viktor Orban și Benjamin Netanyahu pentru a celebra, în mod simbolic, plecarea de la putere a premierului maghiar.

