Declarația care a aprins teoriile conspirației. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus, înaintea evenimentului, că „se vor trage focuri de armă în sală”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a oferit un interviu pentru Fox News înainte de a începe dineul Corespondenților de la Casa Albă, de la Hotelul Washington Hilton. Mențiunile sale au devenit virale din cauza unor coincidențe lingvistice chiar înainte de incidentul armat care se dorea a fi o tentativă de asasinat asupra liderilor Statelor Unite.

Leavitt a acordat un interviu pentru Fox News pe covorul roșu, cu câteva ore înainte de eveniment. Aceasta a folosit discursul președintelui Donald Trump și a afirmat că „va fi amuzant. Va fi distractiv. Vor fi câteva focuri de armă trase diseară în sală, așa că toată lumea trebuie să urmărească. Va fi cu adevărat grozav”, a spus Leavitt.

„Discursul din seara asta va fi unul clasic Donald J. Trump. Va fi amuzant, va fi distractiv. Se vor auzi niște focuri de armă în seara asta în sală. Așa că toată lumea ar trebui să fie atentă, va fi cu adevărat grozav. Abia aștept să aud. […] Nu-mi pot asuma meritul. Omul își pune singur condeiul pe hârtie. Nu-mi pot asuma meritul”, a spus Karoline Leavitt pentru Fox News.

Termenul „shots fired” (focuri de armă) a fost folosit cel mai probabil ca o metaforă pentru a descrie atacurile virulente și glumele acide ale lui Donald Trump la adresa presei și a adversarilor politici. La scurt timp după aceste declarații, un bărbat de 31 de ani a dat buzna în lobby-ul hotelului unde avea loc evenimentul și a deschis focul lângă un punct de control al Secret Service, forțând evacuarea președintelui american, a vicepreședintelui JD Vance, a Primei Doamne și a lui Karoline Leavitt însăși.

Declarația purtătoarei de cuvânt a Casei Albe a fost interpretată retrospectiv de unii oameni pe rețelele de social media ca fiind o conspirație sau un eveniment planificat. Teoriile conspirației au fost amplificate de momentul în care Donald Trump, aflat la masă, a primit un bilețel cu doar câteva secunde înainte ca pe fundal să se audă focuri de armă.

Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Prosport.ro
Apariție rară a lui Karim Țiriac, fiul mai mic al magnatului Ion Țiriac. Stă la Chicago și coordonează afacerile unui brand de haine și accesorii de lux
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
De ce atât de multe fosile ale strămoșilor oamenilor au fost găsite în Africa de Est?
