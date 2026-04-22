Imagini cu orașul Gaza de dinainte și după război

Sateliți de înaltă rezoluție arată cum infrastructura urbană din Gaza a fost demolată  sistematic în bombardamentele israeliene de doi ani

Multiple districte și cartiere, rase de pe fața planetei de bombele lansate de avioanele israeliene F-35 și F-16.

Un oraș aproape „ras de pe fața planetei”

50 de monumente istorice au dispărut pentru totdeauna. 123.000 de clădiri sunt avariate sau distruse complet.  Dintre acestea, 1.500 erau clădiri rezidențiale și comerciale în districtul Zeitoun.

În districtul Sabra, peste 1.000 de clădiri au fost demolate numai din august 2025.  Cartierul Khuza este în proporție de 90% șters. Peste 2 milioane de palestinieni au fost strămutați.

Bilanțul

În total, 82.000 de palestinieni au fost uciși. 171.761 au fost răniți.  Potrivit IDF, numai 1.609 de palestinieni au fost militanți Hamas.

Zeci de mii de civili au murit în bombardamentele israeliene fiindcă erau folosiți ca „scuturi umane” de către gruparea teroristă Hamas. Mulți alții au murit de malnutriție și lipsa îngrijirilor medicale.

Între timp, Israelul își extinde numărul bazelor militare în Fâșia Gaza, arată imaginile de satelit publicate de Al Jazeera.

Sursa Video: Ongeo intelligence

