Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război

Cristian Lisandru
14 ian. 2026, 13:23, Știri externe
Taiwanul și SUA au confirmat un efort comun de a produce muniție de artilerie de calibrul 155 mm, ceea ce deschide drumul către o cooperare industrială profundă în domeniul apărării. Inițiativa reflectă îngrijorarea crescândă cu privire la sustenabilitatea muniției în conflictele de mare intensitate și nevoia Taiwanului de a reduce dependența de reaprovizionarea din străinătate. Un astfel de anunț poate da dureri de cap la Beijing, dacă ținem cont de presiunea militară pe care China o exercită asupra Taiwanului.

Potrivit Army Recognition, Taiwanul și SUA au avansat discret, dar decisiv, cu producția comună de muniție de artilerie de calibrul 155 mm, o evoluție care reflectă atât lecțiile dure ale conflictelor recente de mare intensitate, cât și urgența crescândă de a consolida postura de apărare a Taiwanului într-un mediu de securitate indo-pacific din ce în ce mai contestat.

Confirmată de Ministerul Apărării Naționale din Taiwan în ianuarie 2026, inițiativa subliniază o trecere de la achizițiile tradiționale de arme către o cooperare industrială mai profundă, axată pe sustenabilitate, rezistență și rezistență în timp de război.

Obuzul de artilerie de 155 mm, coloana vertebrală a războiului terestru modern

Obuzul de artilerie de 155 mm, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition, rămâne , coloana vertebrală a războiului terestru modern.

  • Este calibrul standard NATO pentru artileria grea și este utilizat pe scară largă de forțele americane și aliate pentru focuri la distanță lungă, misiuni de contraatac, blocarea zonei și suprimarea formațiunilor de manevră inamice.
  • Pentru Taiwan, acest calibru este deosebit de relevant, deoarece insula își modernizează forțele terestre cu sisteme de artilerie furnizate de SUA, inclusiv familia de obuziere autopropulsate M109.
  • Aceste platforme oferă Taiwanului o putere de foc mobilă, rezistentă, care poate susține operațiuni defensive împotriva debarcărilor amfibii, a atacurilor aeriene sau a presiunii susținute pe terenuri cheie.

Justificarea strategică din spatele producției în comun de muniție de 155 mm depășește cu mult simpla reaprovizionare a stocurilor. Conflictele recente, în special războiul din Ucraina, au demonstrat că ratele de consum de muniție pentru artilerie în războiul de mare intensitate depășesc cu mult ipotezele de planificare în timp de pace.

„Chiar și armatele bine dotate s-au luptat să mențină suficiente provizii în condiții de luptă susținută. Pentru Taiwan, care se confruntă cu perspectiva realistă a unor ostilități prelungite sau a unei blocade maritime într-o criză cu China, dependența exclusivă de livrările de muniție grea în străinătate reprezintă o vulnerabilitate critică. Producția comună oferă o cale de a atenua acest risc prin ancorarea unei părți a lanțului de aprovizionare mai aproape de punctul de utilizare”, se mai menționează în analiza Army Recognition.

Obuzul de artilerie de 155 mm, coloana vertebrală a războiului terestru modern | Sursa foto – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition

Artileria joacă un rol central în doctrina defensivă a Taiwanului

Dintr-o perspectivă operațională, artileria joacă un rol central în doctrina defensivă a Taiwanului. Deși Taiwanul investește masiv în sisteme de atac de precizie și capabilități asimetrice, focurile convenționale rămân indispensabile pentru încetinirea avansului inamicului, perturbarea logisticii și impunerea uzurii asupra unui adversar superior numeric.

Într-un scenariu trans-strâmtoare, unitățile de artilerie taiwaneze ar fi probabil însărcinate cu misiuni de foc defensiv susținute pe perioade lungi de timp. Această realitate face ca disponibilitatea muniției să nu fie doar o preocupare logistică, ci un factor decisiv în rezistența în luptă.

Acordul de coproducție reflectă, de asemenea, o aliniere strategică mai amplă între Taipei și Washington. Prin integrarea Taiwanului în procesele de producție de muniții standard americane, ambele părți consolidează interoperabilitatea, consolidând în același timp semnalizarea politică și militară.

  • Pentru Statele Unite, sprijinirea producției localizate reduce presiunea asupra propriilor stocuri de muniții, care au fost afectate de angajamentele față de aliați și parteneri la nivel global.
  • Pentru Taiwan, aceasta reprezintă o adâncire tangibilă a cooperării în domeniul apărării, care depășește vânzările de platforme și se extinde la capacitatea de susținere a războiului pe termen lung.

Actori esențiali în scenariu

Mai mulți actori sunt esențiali în această inițiativă. Biroul de Armament din Taiwan și Ministerul Apărării Naționale conduc efortul de partea taiwaneză, lucrând pentru a extinde capacitatea industrială internă și a asigura compatibilitatea cu sistemele de artilerie existente și viitoare.

„De partea SUA, agențiile guvernamentale și partenerii din industria de apărare sunt așteptați să ofere expertiză tehnică, standarde de producție și cadre de asigurare a calității conforme cu cerințele NATO”, notează Army Recognition.

Producătorii taiwanezi de apărare vor juca un rol esențial în scalarea producției, absorbția tehnicilor avansate de fabricație și asigurarea respectării standardelor de fiabilitate și siguranță.

  • Momentul strategic al acestei cooperări este deosebit de remarcabil.
  • Taiwanul și-a intensificat semnificativ ritmul de antrenament, a prelungit perioadele de recrutare și a extins activitățile de rezervă, toate acestea ducând la un consum mai mare de muniție în timp de pace.
  • În același timp, presiunea militară tot mai mare a Chinei, inclusiv exerciții la scară largă și scenarii de blocadă, a sporit gradul de conștientizare la Taipei cu privire la necesitatea unor capacități de apărare autosustenabile în fazele incipiente și cele mai critice ale unui conflict.

În cele din urmă, producția comună de obuze de artilerie de 155 mm este o recunoaștere sobră a faptului că descurajarea modernă se bazează atât pe logistică și capacitate industrială, cât și pe platforme avansate.

„Pentru Taiwan, asigurarea unei aprovizionări constante cu muniție grea îi consolidează capacitatea de a rezista coerciției și de a susține operațiunile de luptă dacă descurajarea eșuează. Pentru Statele Unite, aceasta consolidează rezistența unui partener cheie, contribuind în același timp la o bază industrială de apărare aliată mai distribuită și mai robustă. În peisajul strategic în evoluție al Indo-Pacificului, această cooperare reprezintă o investiție practică și strategic solidă în stabilitatea pe termen lung”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

