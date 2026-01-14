Dureri de cap la Beijing. SUA și Taiwan vor produce în comun muniție de artilerie de 155 mm, pentru a-și asigura aprovizionarea în timp de război

Taiwanul și SUA au confirmat un efort comun de a produce muniție de artilerie de calibrul 155 mm, ceea ce deschide drumul către o cooperare industrială profundă în domeniul apărării. Inițiativa reflectă îngrijorarea crescândă cu privire la sustenabilitatea muniției în conflictele de mare intensitate și nevoia Taiwanului de a reduce dependența de reaprovizionarea din străinătate. Un astfel de anunț poate da dureri de cap la Beijing, dacă ținem cont de presiunea militară pe care China o exercită asupra Taiwanului.
Potrivit Army Recognition, Taiwanul și SUA au avansat discret, dar decisiv, cu producția comună de muniție de artilerie de calibrul 155 mm, o evoluție care reflectă atât lecțiile dure ale conflictelor recente de mare intensitate, cât și urgența crescândă de a consolida postura de apărare a Taiwanului într-un mediu de securitate indo-pacific din ce în ce mai contestat.
Confirmată de Ministerul Apărării Naționale din Taiwan în ianuarie 2026, inițiativa subliniază o trecere de la achizițiile tradiționale de arme către o cooperare industrială mai profundă, axată pe sustenabilitate, rezistență și rezistență în timp de război.
Obuzul de artilerie de 155 mm, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition, rămâne , coloana vertebrală a războiului terestru modern.
Justificarea strategică din spatele producției în comun de muniție de 155 mm depășește cu mult simpla reaprovizionare a stocurilor. Conflictele recente, în special războiul din Ucraina, au demonstrat că ratele de consum de muniție pentru artilerie în războiul de mare intensitate depășesc cu mult ipotezele de planificare în timp de pace.
„Chiar și armatele bine dotate s-au luptat să mențină suficiente provizii în condiții de luptă susținută. Pentru Taiwan, care se confruntă cu perspectiva realistă a unor ostilități prelungite sau a unei blocade maritime într-o criză cu China, dependența exclusivă de livrările de muniție grea în străinătate reprezintă o vulnerabilitate critică. Producția comună oferă o cale de a atenua acest risc prin ancorarea unei părți a lanțului de aprovizionare mai aproape de punctul de utilizare”, se mai menționează în analiza Army Recognition.
Dintr-o perspectivă operațională, artileria joacă un rol central în doctrina defensivă a Taiwanului. Deși Taiwanul investește masiv în sisteme de atac de precizie și capabilități asimetrice, focurile convenționale rămân indispensabile pentru încetinirea avansului inamicului, perturbarea logisticii și impunerea uzurii asupra unui adversar superior numeric.
Într-un scenariu trans-strâmtoare, unitățile de artilerie taiwaneze ar fi probabil însărcinate cu misiuni de foc defensiv susținute pe perioade lungi de timp. Această realitate face ca disponibilitatea muniției să nu fie doar o preocupare logistică, ci un factor decisiv în rezistența în luptă.
Acordul de coproducție reflectă, de asemenea, o aliniere strategică mai amplă între Taipei și Washington. Prin integrarea Taiwanului în procesele de producție de muniții standard americane, ambele părți consolidează interoperabilitatea, consolidând în același timp semnalizarea politică și militară.
Mai mulți actori sunt esențiali în această inițiativă. Biroul de Armament din Taiwan și Ministerul Apărării Naționale conduc efortul de partea taiwaneză, lucrând pentru a extinde capacitatea industrială internă și a asigura compatibilitatea cu sistemele de artilerie existente și viitoare.
„De partea SUA, agențiile guvernamentale și partenerii din industria de apărare sunt așteptați să ofere expertiză tehnică, standarde de producție și cadre de asigurare a calității conforme cu cerințele NATO”, notează Army Recognition.
Producătorii taiwanezi de apărare vor juca un rol esențial în scalarea producției, absorbția tehnicilor avansate de fabricație și asigurarea respectării standardelor de fiabilitate și siguranță.
În cele din urmă, producția comună de obuze de artilerie de 155 mm este o recunoaștere sobră a faptului că descurajarea modernă se bazează atât pe logistică și capacitate industrială, cât și pe platforme avansate.
„Pentru Taiwan, asigurarea unei aprovizionări constante cu muniție grea îi consolidează capacitatea de a rezista coerciției și de a susține operațiunile de luptă dacă descurajarea eșuează. Pentru Statele Unite, aceasta consolidează rezistența unui partener cheie, contribuind în același timp la o bază industrială de apărare aliată mai distribuită și mai robustă. În peisajul strategic în evoluție al Indo-Pacificului, această cooperare reprezintă o investiție practică și strategic solidă în stabilitatea pe termen lung”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
RECOMANDAREA AUTORULUI: