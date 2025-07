Peskov, despre eventuale noi sancțiuni impuse de UE Moscovei: „Rusia a devenit oarecum imună la astfel de măsuri”

Rusia și-a construit o anumită imunitate față de sancțiunile occidentale și s-a adaptat la acestea, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declarația vine după ce statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord informal cu privire la un al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, inclusiv măsuri care vizează industria sa petrolieră, notează Reuters.

Pachetul își propune să reducă plafonul de preț al G7 pentru achiziționarea de țiței rusesc la 47,6 dolari pe baril, au declarat mai mulți diplomați pentru agenția de presă.

Întrebat despre eventualele noi măsuri ale UE, purtătorul de cuvânt al Kremlinului le-a descris ca fiind unilaterale și ilegale, spunând că sunt în conformitate cu „poziția constant anti-rusă” a Europei.

„Dar, în același timp, desigur, am dobândit deja o anumită imunitate față de sancțiuni, ne-am adaptat la viața sub sancțiuni. Desigur, va trebui să analizăm noul pachet pentru a-i minimiza consecințele. Dar, în plus, fiecare nou pachet de sancțiuni aduce un efect negativ pentru țările care îl susțin. Aceasta este o armă cu două tăișuri”, a spus Peskov.