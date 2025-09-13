Peste un milion de oameni protestează la LONDRA pentru libertatea de exprimare. Se strigă și numele lui Charlie Kirk

Peste 100.000 de oameni au ieșit să demonstreze la Londra, un miting „pentru libertatea de exprimare”, un subiect intens dezbătut în Marea Britanie.

În imagini distribuite pe rețelele de socializare, o mulțime foarte densă cutreieră străzile Londrei, fluturând în principal steaguri britanice.

Mitingul vine după o vară marcată de demonstrații anti-imigrație în fața hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil, transmise pe scară largă pe rețelele de socializare.

Demonstranții au ridicat și portrete ale lui Charlie Kirk, influencerul american pro-Trump asasinat miercuri.

Mitingul este organizat ca urmare a apelurilor lui Tommy Robinson, o figură naționalistă.

O contra-demonstrație, organizată la inițiativa unei organizații antirasiste, Stand Up To Racism UK, are loc în același timp în centrul capitalei britanice.

Poliția londoneză a declarat că va mobiliza o mie de ofițeri pentru a se asigura că „cele două demonstrații au loc pașnic”.

Scotland Yard a declarat că nu se înregistraseră incidente notabile până la mijlocul după-amiezii.

Poliția metropolitană crede că aproximativ 110.000 de persoane au participat la demonstrația „Unite the Kingdom” și aproximativ 5.000 la marșul “Stand Up to Racism”.

Vorbind cu reporterii sâmbătă după-amiază, reprezentanții Poliției au spus:

“Este dificil de estimat numărul de participanți la proteste cu mulți oameni, dar folosim o combinație de camere și imagini din elicopterul Poliției pentru a face acest lucru. Credem că numărul persoanelor care au participat la demonstrația „Unite the Kingdom” este de aproximativ 110.000. Credem că numărul persoanelor care au participat la demonstrația „Stand Up To Racism” este de aproximativ 5.000”.

Estimările furnizate de organizatori și de poliție vor diferi adesea, notează The Guardian.

Foto: Profimedia