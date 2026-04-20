Peter Magyar, premierul ales al Ungariei, a anunțat câteva nume ale miniștrilor din viitorul guvern TISZA.

Pe durata negocierilor s-a discutat și câți miniștri vor fi numiți de la NER sau dacă vor exista alegeri anticipate. S-a pus chiar și problema întâmpinării premierului israelian Benjamim Netanyahu.

Partidul TISZA și-a asigurat o majoritate considerabilă de 71% în viitorul parlament maghiar. Potrivit 24.hu, miniștrii anunțați sunt:

Ministrul Finanțelor: András Kármán Ministrul Economiei și Energiei: István Kapitány Ministrul Afacerilor Externe: Anita Orbán Ministrul Sănătății: Zsolt Hegedűs Ministrul Apărării: Romulus Rusin-Szendi Ministru responsabil cu mediul: László Gajdos Ministrul responsabil pentru Agricultură și Economie Alimentară: Szabolcs Bóna

Conducerea partidului TISZA a anunțat că ar putea fi 16 ministere în total. Vor exista ministerele de Interne, Transport, Educație, Justiție, Cultură, Dezvoltare Rurală, Afacerile Sociale, precum și de Digitalizare și Tehnologie.

Andrea Bujdoso a fost nominalizată pentru funcția de lider al partidului.

Iar Agnes Forsthoffer a fost propusă pentru funcția de președinte al Camerei Reprezentanților.

