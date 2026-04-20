Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți

Donald Trump a abordat în ultima perioadă o poziție ambivalentă cu privire la soluționarea războiului cu Iran. Într-un interviu acordat pentru New York Post luni dimineața, președintele american a sugerat continuarea negocierilor de pace, cu toate că semnalele venite de la Teheran sunt contradictorii.

Cu toate că ministerul iranian de externe a precizat că nu „are planuri” pentru o nouă rundă de discuții, Donald Trump a minimizat aceste afirmații și a precizat pentru The Post că echipa sa de negociatori, formată din vicepreședintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ginerele său, Jared Kushner, se îndreaptă deja spre Islamabad. În ciuda retoricii publice, președintele american se așteaptă ca întâlnirea să aibă loc: „Presupun că în acest punct niemni nu se joacă”.

Donald Trump a sugerat că ar fi dispus să se întâlnească personal cu liderii iranieni de rang înalt, dar întrevederea este condiționată de atingerea unui progres în cadrul negocierilor intermediate de Pakistan.

În paralel cu această ofertă diplomatică, Donald Trump a abordat și o retorică agresivă. În ciuda afirmațiilor făcute pentru The Post, președintele american a declarat luni dimineața pentru PBS News că, după ce expiră armistițiul marți dimineață „vor începe să explodeze o mulțime de bombe” în [Iran].

Armistițiul de două săptămâni, convenit între Washington și Teheran pe 8 aprilie, expiră marți dimineață și, până la acest moment nu este clar dacă acesta va fi prelungit.

Recomandările autorului: