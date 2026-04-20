Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: "Am văzut o nouă față a lui, una de torționar"
Prin intermediul unei postări pe Facebook, Daniel Băluță, președintele PSD București, a transmis că nu este normal ca orice voce diferită să fie redusă la tăcere sau ridiculizată. Băluță a punctat că Ciprian Ciucu ”și-a arătat astăzi o nouă față, una de torționar” și a transmis că deși moderația președintelui Nicușor Dan în contextul conflictelor din coaliție ar trebui apreciată, aceasta este considerată o slăbiciune.

Băluță: ” Nu este normal ca admirația față de un lider să devină criteriu de acceptare în spațiul public”

Președintele PSD București a mai transmis că primarul Bucureștiului a ajuns să îi ”stigmatizeze” pe români, doar pentru că, spune Băluță, aceștia sunt simpatizanți ai Partidului Social Democrat.

”Astăzi am văzut o nouă față a primarului Ciucu, care ridică semne serioase de întrebare, una de torționar. O atitudine care nu mai are nimic de-a face cu echilibrul sau dialogul, ci mai degrabă cu etichetarea și împărțirea oamenilor în „buni” și „răi”, în funcție de simpatiile lor politice.
Un primar care ar trebui să fie al tuturor bucureștenilor ajunge, din păcate, să îi stigmatizeze pe români doar pentru că aceștia sunt simpatizanți ai Partidului Social Democrat”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.
Daniel Băluță a menționat, de asemenea, că președintele Nicușor Dan pare să fi devenit ”indezirabil” în acest context, doar pentru că ar încerca să rămână într-o poziție echilibrată, fără a intra în jocuri de culise. Fostul candidat la Primăria Capitalei a transmis că deși moderația șefului statului ar trebui apreciată, aceasta este sonsiderată o slăbiciune.
Mai mult decât atât, chiar și președintele Nicușor Dan pare să fi devenit indezirabil în acest context, doar pentru că încearcă să rămână echilibrat și refuză să intre în jocuri de culise sau în conflicte sterile. În loc să fie apreciată moderația, aceasta este tratată ca o slăbiciune a șefului statului.
Mai mult, ca un veritabil urmaș al lui Torquemada, inchizitorul spaniol, tună și fulgeră la adresa oricui nu îl divinizează pe Ilie Bolojan.
Retorica agresivă, tonul ridicat și atacurile constante la adresa celor care nu se aliniază unei anumite direcții nu fac decât să adâncească ura.
Nu este normal ca orice voce diferită să fie redusă la tăcere sau ridiculizată. Nu este normal ca admirația față de un lider să devină criteriu de acceptare în spațiul public.
Pentru numele lui Dumnezeu, opriți ura! Suntem cu toții români!
Gata!”, a scris Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook.

