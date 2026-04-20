Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict

Sursă foto: Mediafax

Donald Trump a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi fost „convins” de Israel să se alăture războiului cu Iranul. În schimb, președintele SUA afirmă, într-o postare pe Truth Social, că implicarea Washingtonului în conflict s-a bazat pe atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și pe „convingerea sa de-o viață” că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare.

În aceeași postare, Trump critică dur mass-media pentru „minciuni și povești inventate”, afirmând că „rezultatele din Iran vor fi uimitoare”.

El mai spune că, dacă „noii lideri de la Teheran sunt inteligenți”, Iranul poate avea un „viitor măreț și prosper”.

„Israelul nu m-a convins niciodată să intru în războiul cu Iranul; rezultatele din 7 octombrie au întărit convingerea pe care o am de-o viață, și anume că IRANUL NU POATE AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ. Urmăresc și citesc comentariile experților și sondajele din știrile false cu o neîncredere totală.

90% din ceea ce spun ei sunt minciuni și povești inventate, iar sondajele sunt trucate, la fel cum au fost trucate alegerile prezidențiale din 2020. La fel ca rezultatele din Venezuela, despre care mass-media nu prea vrea să vorbească, rezultatele din Iran vor fi uimitoare – și dacă noii lideri ai Iranului sunt isteți, Iranul poate avea un viitor minunat și prosper!“, a scris președintele SUA pe pagina sa de Truth Social.

De la începutul războiului din Iran, au existat mai multe afirmații potrivit cărora Trump ar fi fost influențat de premierul israelian Benjamin Netanyahu să intre în război cu Iranul. Inclusiv fosta vicepreședintă a Americii, Kamala Harris, a declarat că acesta a fost „tras în” război de către Israel.

În cadrul unui discurs ținut, sâmbătă, la un eveniment organizat în Detroit de către Michigan Democratic Women’s Caucus, Kamala a susținut că acesta este un război pe care „poporul american nu și-l dorește”.

Trump a folosit operațiunea „Epic Fury” ca „o încercare slabă de a distrage atenția de la dosarele Epstein”, a acuzat ea.

Ea a calificat administrația Trump drept „cea mai coruptă, insensibilă și incompetentă” din istoria Statelor Unite.

Trump vrea „să se comporte de parcă ar fi puternic și să folosească forța armatei americane împotriva oricui dorește”, a spus Harris.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat

Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor

FLASH NEWS Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
17:59
Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
GUVERN Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
17:49
Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
ACCIDENT Un autobuz a intrat într-un supermarket din Salzburg: un mort, zeci de răniți. Care a fost cauza accidentului
17:36
Un autobuz a intrat într-un supermarket din Salzburg: un mort, zeci de răniți. Care a fost cauza accidentului
CONTROVERSĂ Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor
17:19
Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor
CONTROVERSĂ Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat
17:15
Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat
FLASH NEWS China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul
17:08
China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Jeturile găurilor negre au fost măsurate pentru prima dată! Puterea energetică, egală cu 10.000 de Sori
DISCURS Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
18:37
Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
HOROSCOP Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
18:32
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
INEDIT Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar
18:19
Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar
REACȚIE Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Am văzut o nouă față a lui, una de torționar”
18:17
Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Am văzut o nouă față a lui, una de torționar”
ACUM În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
18:07
În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
EXCLUSIV Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile
18:03
Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile

Cele mai noi

Trimite acest link pe