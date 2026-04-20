Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict

Donald Trump a respins afirmațiile potrivit cărora ar fi fost „convins” de Israel să se alăture războiului cu Iranul. În schimb, președintele SUA afirmă, într-o postare pe Truth Social, că implicarea Washingtonului în conflict s-a bazat pe atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și pe „convingerea sa de-o viață” că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare.

În aceeași postare, Trump critică dur mass-media pentru „minciuni și povești inventate”, afirmând că „rezultatele din Iran vor fi uimitoare”.

El mai spune că, dacă „noii lideri de la Teheran sunt inteligenți”, Iranul poate avea un „viitor măreț și prosper”.

„Israelul nu m-a convins niciodată să intru în războiul cu Iranul; rezultatele din 7 octombrie au întărit convingerea pe care o am de-o viață, și anume că IRANUL NU POATE AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ. Urmăresc și citesc comentariile experților și sondajele din știrile false cu o neîncredere totală. 90% din ceea ce spun ei sunt minciuni și povești inventate, iar sondajele sunt trucate, la fel cum au fost trucate alegerile prezidențiale din 2020. La fel ca rezultatele din Venezuela, despre care mass-media nu prea vrea să vorbească, rezultatele din Iran vor fi uimitoare – și dacă noii lideri ai Iranului sunt isteți, Iranul poate avea un viitor minunat și prosper!“, a scris președintele SUA pe pagina sa de Truth Social.

De la începutul războiului din Iran, au existat mai multe afirmații potrivit cărora Trump ar fi fost influențat de premierul israelian Benjamin Netanyahu să intre în război cu Iranul. Inclusiv fosta vicepreședintă a Americii, Kamala Harris, a declarat că acesta a fost „tras în” război de către Israel.

În cadrul unui discurs ținut, sâmbătă, la un eveniment organizat în Detroit de către Michigan Democratic Women’s Caucus, Kamala a susținut că acesta este un război pe care „poporul american nu și-l dorește”.

Trump a folosit operațiunea „Epic Fury” ca „o încercare slabă de a distrage atenția de la dosarele Epstein”, a acuzat ea.

Ea a calificat administrația Trump drept „cea mai coruptă, insensibilă și incompetentă” din istoria Statelor Unite.

Trump vrea „să se comporte de parcă ar fi puternic și să folosească forța armatei americane împotriva oricui dorește”, a spus Harris.

