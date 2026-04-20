Continuă contrele între protestatarul Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu” și președintele țării. După ce săptămâna trecută l-a apostrofat pe Nicușor Dan, în momentul ieșirii de la interviul acordat la postul de radio Europa Fm, activistul a recidivat astăzi. Luni, șeful statului a fost audiat la Curtea de Apel într-un dosar mai vechi.

Nicuşor Dan a fost prezent, luni, la Curtea de Apel Bucureşti într-un proces deschis de un dezvoltator imobiliar împotriva sa și a unor organizaţii neguvernamentale. Este vorba de un dosar iniţiat acum mai mulţi ani, în perioada primului său mandat de primar general al Capitalei.

Întrebarea lui Ceaușescu l-a făcut să zâmbească imediat

Potrivit unui clip video postat de protestatar, șeful statului apare mergând pe holul instanţei alături de Liana Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti (CAB). Concret, Ceaușescu l-a întrebat dacă nu cumva „pălăria de președinte este prea mare” pentru el. Vizibil surprins de întrebare, Nicușor Dan a zâmbit larg, apoi și-a văzut de drum alături de șefa CAB.

La ieşirea de la Curtea de Apel, Nicuşor Dan a explicat parcursul dosarului, subliniind că nu a participat la termenele anterioare.

„Nu am fost la niciun termen. El a început la Tribunal, tribunalul a spus că acţiunea este neîntemeiată. S-a făcut recurs la ÎCCJ şi Înalta Curte a zis că trebuiau făcute interogatoriile. S-a judecat astăzi şi a rămas în pronunţare”, a declarat fostul edil.

Daune de un milion de euro solicitate de dezvoltatorul imobiliar

Motivul procesului declanşat de dezvoltatorul imobiliar are legătură cu perioada în care Nicuşor Dan era activist civic şi vicepreşedinte al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. La acel moment, era implicat, alături de alte organizaţii, în demersuri de contestare a unor planuri urbanistice şi autorizaţii de construire din zona Deltei Văcăreşti. Dezvoltatorul susţine că acele acţiuni ar fi fost abuzive şi realizate cu rea-credinţă. A argumentat că acțiunile i-au afectat derularea proiectului imobiliar, potrivit PRO TV.

Dezvoltatorul a deschis o acţiune în răspundere delictuală, pretinzând daune de 1.000.000 de euro, plus dobânzile legale, atât din partea celor două ONG-uri, cât şi din partea persoanelor fizice, implicit din partea lui Nicuşor Dan. În primă instanţă, Tribunalul a dat câştig de cauză pârâţilor,. Însă procesul a continuat la Curtea de Apel Bucureşti, care a decis audierea directă a celor implicaţi înainte de pronunţarea hotărârii definitive.

