Un autobuz a intrat într-un supermarket din Salzburg: un mort, zeci de răniți. Care a fost cauza accidentului

Accident în Austria. Un troleibuz a intrat, luni după-amiaza, într-un supermarket din cartierul Itzling al orașului Salzburg. O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite, unele dintre ele grav, relatează Kleine Zeitung.

Conform informațiilor disponibile, șoferul a suferit un accident vascular cerebral înainte de accident și a pierdut controlul asupra vehiculului. Autobuzul a traversat o pistă pentru biciclete, trotuarul, și a intrat prin ușa principală în holul unei filiale Billa-Plus. În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața. Potrivit Crucii Roșii, pe lângă șofer, o altă persoană a fost rănită grav, iar cinci persoane au suferit răni ușoare.

Identitatea persoanei decedate nu a fost dezvăluită. Accidentul s-a produs la sensul giratoriu de la intersecția dintre Raiffeisenstraße și Austraße. La fața locului s-a deplasat un număr mare de echipaje de intervenție, fiind mobilizate și mai multe echipe de intervenție în situații de criză. Pe lângă răniți, se estimează că aproximativ 25-30 de persoane au fost afectate de accident – pasageri, trecători și clienți ai supermarketului.

Șoferul autobuzului a fost operat de urgență la Spitalul Universitar din Salzburg. Bărbatul se află în prezent la secția de terapie intensivă. Cea de-a doua persoană grav rănită a suferit fracturi, dar nu se află în pericol de moarte.

