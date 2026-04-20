Un autobuz a intrat într-un supermarket din Salzburg: un mort, zeci de răniți. Care a fost cauza accidentului

Sursă foto: X/ @krone_at

Accident în Austria. Un troleibuz a intrat, luni după-amiaza, într-un supermarket din cartierul Itzling al orașului Salzburg. O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite, unele dintre ele grav, relatează Kleine Zeitung.

Conform informațiilor disponibile, șoferul a suferit un accident vascular cerebral înainte de accident și a pierdut controlul asupra vehiculului. Autobuzul a traversat o pistă pentru biciclete, trotuarul, și a intrat prin ușa principală în holul unei filiale Billa-Plus. În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața. Potrivit Crucii Roșii, pe lângă șofer, o altă persoană a fost rănită grav, iar cinci persoane au suferit răni ușoare.

Identitatea persoanei decedate nu a fost dezvăluită. Accidentul s-a produs la sensul giratoriu de la intersecția dintre Raiffeisenstraße și Austraße. La fața locului s-a deplasat un număr mare de echipaje de intervenție, fiind mobilizate și mai multe echipe de intervenție în situații de criză. Pe lângă răniți, se estimează că aproximativ 25-30 de persoane au fost afectate de accident – pasageri, trecători și clienți ai supermarketului.

Șoferul autobuzului a fost operat de urgență la Spitalul Universitar din Salzburg. Bărbatul se află în prezent la secția de terapie intensivă. Cea de-a doua persoană grav rănită a suferit fracturi, dar nu se află în pericol de moarte.

Tragedie la Nürburgring. Pilotul de curse Juha Miettinen a murit și alte șase persoane au fost rănite după un accident în lanț în calificări

Tragedie în ziua de Paște: doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un copac și s-a răsturnat

CONTROVERSĂ Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
18:09
Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
FLASH NEWS Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
17:59
Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
GUVERN Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
17:49
Péter Magyar a anunțat șapte miniștri ai guvernului TISZA. Le-a dat termen limită „marionetelor” lui Viktor Orban să-și dea demisia până pe 31 mai
CONTROVERSĂ Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor
17:19
Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor
CONTROVERSĂ Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat
17:15
Pe Trump l-au lăsat nervii. Președintele a țipat ore întregi la consilierii săi în timpul unei operațiuni de amploare din Iran. Ce l-a deranjat
FLASH NEWS China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul
17:08
China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Jeturile găurilor negre au fost măsurate pentru prima dată! Puterea energetică, egală cu 10.000 de Sori
DISCURS Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
18:37
Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
HOROSCOP Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
18:32
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
INEDIT Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar
18:19
Un studiu dezvăluie ce visează oamenii chiar înainte de a muri și există un tipar clar
REACȚIE Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Am văzut o nouă față a lui, una de torționar”
18:17
Daniel Băluță, atac la primarul Capitalei, Ciprian Ciucu: ”Am văzut o nouă față a lui, una de torționar”
ACUM În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
18:07
În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
EXCLUSIV Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile
18:03
Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile

Cele mai noi

Trimite acest link pe