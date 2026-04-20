Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”

Sorin Grindeanu a urcat pe scenă și a ținut un discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului premierului Ilie Bolojan. Președintele PSD a vorbit despre obiectivele cu care Partidul Social Democrat a intrat în această coaliție în iunie, anul trecut, și care, spune acesta, au fost ratate. Grindeanu a punctat că țara merge într-o direcție greșită, motiv pentru care partidul consideră necesară o schimbare de direcție.

Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan

”Am intrat de bună-credință în această construcție politică gândită inițial ca un scut împotriva populismului. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție cu partide de dreapta. Am vrut să fim parte a soluției și să reparăm anumite greșeli din trecut pentru care aveam partea noastră de responsabilitate.

Lupta cu extremismul a fost însă abandonată de a doua zi, iar de 10 luni vedem un război continuu împotriva PSD și a oamenilor de stânga. Un război dus din interiorul coaliției de guvernare al cărui singur efect a fost tocmai creșterea taberei extremiste.

Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru toate crimele economice și sociale din această perioadă.

Sunt 10 luni în care fiecare membru PSD a devenit o țintă-vie. De la membri simpli, la consilieri, primari și până la fiecare președinte de Consiliu Județean sau la miniștri – toți ați fost atacați și puși la zid. Orice ați livrat românilor – fie că vorbim de drumuri, de școli, apă sau canalizare a fost înecat de valurile de ură revărsate de propaganda de dreapta.

Ori – după 10 luni, aceste lucruri nu mai pot continua. Nu cu noi!”, a punctat Grindeanu.

Grindeanu a adăugat, printre altele, că PSD va decide astăzi dacă va rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie- după caz – fie sac de box, fie doar ”un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ca ”Planul Bolojan” de distrugere să meargă nestingherit înainte”. Acesta a mai transmis că PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza socială a partidului.

”În iunie anul trecut, am intrat în această Coaliție cu trei obiective majore: protejarea nivelului de trai, continuarea investițiilor și susținerea economiei naționale.

Astăzi – constatăm că toate obiectivele au fost ratate.

De aceea, ne cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat ÎNCREDEREA și ne-au cerut la schimb doar să nu îi lăsăm SINGURI.

Adevărul este că, în ultimele zece luni, PSD și-a diluat identitatea de stânga stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc.

Orice am spune și oricum am argumenta, românii ne zic pe stradă că NOI îl ținem în fruntea Guvernului pe cel care TAIE, ÎNCHIDE și dă AFARĂ. Și mai nou – VINDE !

A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor noastre valori.

Trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie- după caz – fie sac de box, fie doar un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ca ”Planul Bolojan” de distrugere să meargă nestingherit înainte.

Eu și majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru Partidul Social Democrat.

Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat!

PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza noastră socială”, a transmis Grindeanu.

Președintele PSD a mai punctat că procentul de 45% pe care PSD îl are în Coaliție este nefolositor, atât timp cât partidul este blocat să ia măsurile pentru care a fost votat.

”Degeaba ești primul partid – cu 45% pondere în Coaliție, dacă ești blocat să îți iei măsurile pentru care ai fost votat. Este inadmisibil ca cineva cu 10 sau 12 la sută să dea ordine celui cu 28 la sută.

Este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în Guvern. Este inadmisibil să continui la nesfârșit cu cineva care nu înțelege că dialogul cu partenerii, dar și cu sindicatele sau patronatele nu este un favor, ci o obligație.

Românii s-au săturat însă de scuze.

Românii vor să vadă că PSD s-a trezit și că acționează din nou ca un scut de protecție în fața celor care vor doar să taie și să distrugă.

Stimați colegi,

Astăzi trebuie să privim adevărul în față, fără menajamente și fără filtre politice.

De luni de zile, asistăm la un experiment eșuat, un experiment pe spatele economiei românești și pe buzunarul fiecărui cetățean.

Astăzi, vreau să vă prezint nota de plată a ”Planului Bolojan” de distrugere asupra economiei și populației”, a punctat Grindeanu.



”NU ESTE nicio reformă să faci concedieri colective!

NU ESTE nicio reformă să întârzii luni de zile adoptarea bugetului ca în anii 90!

NU ESTE nicio reformă să tai banii mamelor și salariile profesorilor!

NU ESTE nicio reformă să tai până și de la persoanele cu dizabilități!

Când 80% dintre cetățeni îți spun că direcția este greșită, NU poți susține că ai făcut reforme! Ci doar HAOS !

Doamnelor și domnilor,

Să vorbim cinstit și despre ce s-ar fi întâmplat fără PSD la guvernare?!

TVA-ul ar fi fost astăzi 24%!

CASS s-ar fi aplicat pe TOATE pensiile, inclusiv pe cele minime.

Facturile la utilități și prețurile la alimente ar fi explodat. Noi am impus plafonarea adaosului comercial la alimente și a prețului la gaze.

Salariul minim ar fi rămas înghețat. Iar salariile medicilor ar fi fost tăiate cu 10%.

Și nu ar fi existat Pachetul de Solidaritate pentru pensionari și românii vulnerabili. Iar românii ar fi ajuns să plătească taxă până și pentru solarii.

Și, cireașa de pe tort: programele de investiții locale ar fi fost OPRITE!

Sunt lucruri concrete pe care le-am reușit, dar doar după amenințări și certuri interminabile. Iar această colaborare politică nu mai poate continua în acest mod!”

Mesajul lui Grindeanu pentru români: ”Mitul ”eroului salvator” nu ține de foame și nici nu plătește facturile românilor”

În final, Grindeanu a avut și un mesaj pentru români, cărora le-a transmis că mitul ”eroului salvator” este doar pentru cei care ” au nevoie de un paravan pentru a jefui ultimele resurse reale ale României”.

”Dragi români,

Mitul ”eroului salvator” nu ține de foame și nici nu plătește facturile românilor. Este bun doar pentru cei care au nevoie de un paravan pentru a jefui ultimele resurse reale ale României. Dar eu nu mai pot cere PSD să facă parte din acest simulacru de guvernare.

Acest management guvernamental dezastruos trebuie să înceteze.

Iar astăzi – PSD arată că îi AUDE și îi ASCULTĂ pe români. Pe toți cei care muncesc din greu și cărora li se spune acum că trebuie să se mai SACRIFICE.

Astăzi, împreună, avem ocazia să dăm glas tuturor acestor nemulțumiri.

Astăzi, trebuie să facem o schimbare înainte să fie prea târziu!

Prea târziu pentru miliardele din PNRR.

Prea târziu pentru orice speranță de relansare economică în acest an.

Prea târziu pentru a mai putea redresa prăbușirea nivelului de trai al fiecărui român.

Să spunem ferm și clar: AJUNGE. PÂNĂ AICI. În acest mod nu se mai poate!

Avem nevoie de un nou model economic și social pus în practică de un om căruia îi place și dialogul, nu doar PUTEREA.

România are nevoie de echilibru, de justiție socială și de un stat care să fie partener, nu călău pentru mediul de afaceri și pentru proprii cetățeni. Vă cer – așadar, să votați conform propriei conștiințe și cu gândul la viitorul României”.