Emmanuel Macron: „Navele Franței n-au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz”

Emmanuel Macron afirmă că „Franța nu a fost atacată sau vizată în mod specific” în Strâmtoarea Hormuz în ultimele ore.

„Mai multe petroliere și nave container au început să părăsească Strâmtoarea Ormuz. Este probabil că, în urma deciziei americane de a menține o blocadă țintită asupra orașului Ormuz, (…) autoritățile iraniene să-și fi schimbat poziția inițială”, explică Emmanuel Macron, potrivit BFMTV.

„Cred că a fost o greșeală din ambele părți. Apoi au emis alerte și au tras focuri de avertisment, ceea ce a determinat echipajele să se întoarcă, și au avut dreptate. Nu au existat pagube sau răniți din partea franceză.”, a adăugat președintele francez.

Săptămâna trecută, liderul de la Champ Elysee a găzduit summitul E4 de la Paris pentru rederschiderea Strâmtorii Ormuz și securizarea coridorului navigabil după încetarea războiului.

