China, principalul cumpărător de țiței iranian, cere ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și îndeamnă SUA să respecte armistițiul cu Teheranul

Într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, președintele chinez Xi Jinping, a solicitat menținerea tranzitului normal al navelor prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

„China pledează pentru un armistițiu imediat și cuprinzător și insistă asupra rezolvării conflictelor din Orientul Mijlociu prin canale politice și diplomatice“, a declarat Xi, potrivit agenției de știri de stat Xinhua. „Strâmtoarea Ormuz ar trebui să rămână deschisă pentru tranzitul normal, deoarece acest lucru servește intereselor comune ale țărilor din regiune și ale comunității internaționale”, i-a spus el liderului saudit.

Potrivit Reuters, China este îngrijorată de faptul că armistițiul dintre SUA și Iran a fost supus unor noi tensiuni, după ce SUA au capturat un o navă iraniană, duminică, iar Teheranul a semnalat că, din această cauză, nu se va alătura, deocamdată, noilor negocieri de pace.

China este principalul cumpărător de țiței iranian, preluând peste 90% din exporturile de petrol ale Iranului în ultimii ani.

Trump a recunoscut meritul Beijingului în aducerea oficialilor iranieni la masa negocierilor din Pakistan.

Luni, Ministerul de Externe chinez și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „interceptarea forțată” a navei iraniene de către SUA, îndemnând în același timp părțile implicate să respecte acordul de armistițiu.

Convorbirea telefonică a lui Xi cu prințul moștenitor saudit a avut loc în urma unei întâlniri desfășurate la Beijing săptămâna trecută cu prințul moștenitor al Abu Dhabi, ocazie cu care Xi a insistat asupra respectării dreptului internațional.

De asemenea, Xi i-a transmis prințului moștenitor saudit că Beijingul sprijină țările din Orientul Mijlociu în eforturile lor de „a-și lua viitorul și destinul în propriile mâini și de a promova stabilitatea și pacea regională pe termen lung”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

