Premierul Sloveniei, Robert Golob, trece în opoziție după ce nu a putut forma o coaliție de guvernământ, la o lună de la câștigarea alegerilor

Premierul sloven în exercițiu, Robert Golob, a anunțat luni că partidul său va trece în opoziție după ce nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară în urma alegerilor din martie, scrie Reuters. Funcția de șef al executivului poate fi luată de Janez Janša, un prieten al lui Viktor Orban și admirator al lui Donald Trump.

Prim-ministrul sloven, Robert Golob, a spus luni că partidul său liberal, Mișcarea pentru Libertate, care a câștigat la limită votul parlamentar din luna martie, va intra în opoziție după ce nu a reușit să formeze o coaliție majoritară. Partidul Mișcarea pentru Libertate a câștigat 29 din cele 90 de locuri în parlament, urmat de Partidul Democrat Sloven, cu înclinații de dreapta, condus de politicianul populist Janez Janša.

„Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm în opoziție”, a declarat Golob reporterilor, conform agenției de știri de stat STA, după întâlnirea cu președintele, care i-a invitat pe liderii tuturor partidelor la consultări privind formarea unui nou guvern.

Pentru a forma o coaliție stabilă, Golob avea nevoie de cel puțin 46 de voturi ale partidelor de centru-dreapta. Această problemă va cădea în mâna fostului premier, Janez Janša, care este un apropiat al lui Viktor Orbán și un susținător al politicilor lui Donald Trump. Acesta le-a declarat reporterilor că partidul său este „pregătit pentru toate scenariile”, inclusiv rămânerea în opoziție, formarea unui nou guvern sau organizarea de alegeri anticipate.

„Toate cele trei opțiuni sunt bune pentru noi, dar care opțiuni sunt bune pentru Slovenia este o altă chestiune”, a declarat el reporterilor după întâlnirea cu președinta Nataša Pirc Musar, care promisese că va acorda un mandat pentru a forma un guvern oricărui grup care obține 46 de locuri în parlament.

