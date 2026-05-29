Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin susține că Europa a devenit parte a conflictului cu Ucraina și că, în aceste condiții, statele europene nu pot juca rolul de mediator într-o eventuală soluționare a războiului. Dmitri Peskov afirmă că sprijinul militar acordat Kievului exclude orice pretenție de neutralitate din partea Uniunii Europene.

Europa, exclusă de Rusia din rolul de intermediar

Rusia susține că implicarea statelor europene în sprijinirea Ucrainei face imposibilă orice mediere din partea Uniunii Europene în conflictul militar aflat în desfășurare.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului rus Vladimir Putin, a declarat că Europa s-a poziționat deja de partea Kievului și că livrările de armament către Ucraina reprezintă, din perspectiva Moscovei, o implicare directă în conflict.

„În prezent, Europa este o parte a conflictului, de partea Ucrainei. Nu uitați că armele europene ne țintesc direct și este imposibil să ignorăm acest lucru. Prin urmare, în această situație, Europa nu poate pretinde că joacă rolul de intermediar în niciun caz. (n.r. Europa) Nu se concentrează pe mediatori, ci pe cei care pot începe o conversație cu Rusia. Acesta este un fapt pozitiv și ar trebui salutat”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să răspundă la întrebarea despre cum ar reacționa Rusia dacă ar fi înaintată o astfel de propunere.

Recomandarea autorului: