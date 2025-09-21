PMW avertizează ONU: Statul palestinian fără reformarea Autorității Palestiniene va încuraja mai mult TERORISMUL

Palestinian Media Watch (PMW) este o organizație neguvernamentală din Israel care avertizează că fără reformarea Autorității Palestiniene, recunoașterea unui stat palestinian ar încuraja terorismul.

ONG-ul a realizat un raport special pentru a fi analizat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în care susține că reprezentanții Autorității Palestiniene nu au făcut suficient pentru a diminua sentimentul de ură etnică.

„Recunoașterea statului palestinian echivalează cu încurajarea terorismului. Să nu uităm de 7 octombrie 2023, atunci când militanții Hamas au atacat fără milă și ucis civili israelieni. Doar o reformă completă a Autorității Palestiniene ar putea îndrepta inechitățile sociale. Am realizat o foaie de parcurs structurată pe 10 puncte în care demonstrăm de ce un stat palestinian nu este fezabil”, notează PMW, potrivit Jerusalem Post.

Cum arată documentul propus de PMW

Foaia de parcurs demonstrează punctul de vedere al israelienilor, conform căruia, crearea unui nou stat arab ar răsturna raportul de forțe în regiune. Mai mult, palestinienii nu ar fi motivați de construcția unui stat, ci de răzbunare.

Prin următoarele argumente, PMW încearcă să convingă ONU de ce palestinienii nu merită un stat al lor.

Antisemitismul încă este o problemă prevalentă în societatea palestiniană. Antisionismul urmărește să arate că Israelul este un stat colonial, fără istorie, inventat la sfârșitul celui de-al doilea Război Mondial, doar pentru a da o țară evreilor drept compensație pentru Holocaust. Atentate politice motivate religios. Îndoctrinarea copiilor împotriva israelienilor. Mass-media palestiniană demonizează evreii/israelienii. Comit atentate în numele religiei. Organizează petreceri în cinstea teroriștilor. Transformă criminalii în modele. Sărbătoresc atrocitățile comise pe 7 octombrie. Autoritatea Palestiniană recompensează financiar teroriștii.

„Fără o reformă structurală și eliminarea elementelor extremiste, acceptarea și recunoașterea unui stat palestinian ar crește agresiunea asupra israelienilor”, conchide PMW.

