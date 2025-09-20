„Mossad moldovenesc” și doctori AI: Concurs de promisiuni HILARE în alegerile de peste Prut

„Mossad moldovenesc”, diagnostic medical prin AI, creștere economică rapidă, gaz aproape pe gratis, studii plătite la universități de top din lume, salarii și pensii duble, bănci de stat pe modelul Elveției… Visând fotolii în Parlament, unii candidații ai scrutinului din 28 septembrie și-au umplut oferta electorală cu promisiuni de a face minuni în Republica Moldova.

Campania electorală a alegerilor parlamentare din Republica Moldova se apropie de final. În goana după voturi, unii concurenți recurg la angajamente care stârnesc mai degrabă râsul decât încrederea. Deși bugetul țării vecine abia se ridică la nivelul a 2-3 județe din România, nicidecum dintre cele fruntașe, favoriții scrutinului parlamentar promit să transforme Republica Moldova într-un „El Dorado” al Europei.

În timp ce fosta republică sovietică se confruntă cu multiple provocări, atât interne, cât și externe – de la gestionarea relațiilor cu Federația Rusă, în special în contextul conflictului din regiunea transnistreană, criza energetică și necesitatea implementării reformelor economice și sociale – promisiunile electorale includ mai multe obiective ambițioase, dar și unele aparent irealizabile.

Partidul Nostru: „Vom face un Mossad moldovenesc”

Formațiunea „Partidul Nostru”, condusă de ex-primarul de Bălți, Renato Usatîi, pe care sondajele o plasează printre concurenții care ar accede în viitorul Parlament, susține că a pregătit deja 29 de proiecte de legi ce ar urma să fie promovate în Parlament (dacă ajunge în Legislativ).

Cea mai complexă propunere ține de lichidarea Centrului Național Anticorupție și a Serviciului de Informații și Securitate, în locul lor urmând să fie creată o structură care va acționa „similar Mossadului israelian”. De menționat că ideea „Mossadului moldovenesc” este un laitmotiv în campaniile electorale ale fostului primar de Bălți.

Una din noutățile campaniei e angajamentul de a reanima sistemul din perioada sovietică „Zagotkantora” (achiziționarea surplusului de produse agricole de la țărani) pentru a face posibilă „renașterea vieții economice în sate.” „Partidul Nostru” mai spune că vrea să creeze o bancă de stat și să facă un cadru legislativ pentru utilizarea criptovalutelor, pe modelul Elveției.

Partidul Nostru: „10.000 de euro la naștere”

Partidul vrea crearea „Orașului Vinului” – o zonă pentru producători autohtoni, cu hoteluri și cu cel mai mare mall din Europa cu comerț fără TVA. Renato Usatîi mai promite relaxarea regimului pentru nerezidenții fiscali care vor putea cumpăra bunuri în numerar în valoare de până la 200.000 euro.

Liderul formațiunii spune că va finanța studiile tinerilor din Republica Moldova în cele mai prestigioase universități din lume, dar în programul electoral nu este precizat de unde va găsi bani. Pe de altă parte, Usatîi este preocupat și de „interzicerea propagandei LGBT în școli”.

Alocația unică la nașterea copilului în valoare de 200.000 de lei (circa 10 mii de euro) e o altă promisiune grandioasă a partidului.

Blocul Patriotic: gaz ieftin și „limba moldovenească”

În domeniul energetic, Blocul „Patriotic” promite „contracte pe termen lung” cu Federația Rusă pentru livrarea gazului la prețul de 200–300 de dolari pentru mia de metri cubi. Astfel, consumatorii de ar urma să plătească un tarif fix de 6–8 lei moldovenești/m³ (circa 1.56 – 2.08 lei românești) .

Nu este clar cum vor fi reajustate prețurile la gaze în situația în care chiar și în Rusia, cu care cel mai probabil vor să încheie contractul, prețul la gaz a fost majorat de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei cu 34%.

De asemenea, Blocul „Patriotic” făgăduiește și readucerea portului Giurgiulești (aflat într-un proces de achiziție internațională inițiat de BERD) și a „altor obiective strategice” în proprietatea statului.

Mai mult, reprezentanții blocului afirmă că garantează existența în fiecare localitate a unei grădinițe și a unei școli. Este curios cum vor realiza acest lucru, dacă, potrivit datelor celui mai recent recensământ, există cel puțin 10 sate care au rămas fără niciun locuitor, iar peste 100 de localități au sub 100 de locuitori.

Blocul Patriotic: Limba rusă devine oficială

La capitolul identitate și valori, Blocul „Patriotic” declară că va iniția o nouă lege privind funcționarea limbilor. Potrivit acesteia, „limba moldovenească” ar redeveni limbă de stat, iar limba rusă ar primi statut oficial de limbă de comunicare interetnică. Oficialii blocului mai promit anularea Zilei Europei (9 mai) și păstrarea exclusivă a „Zilei Victoriei”, precum și instituirea unei „Zile Naționale a Familiei”.

Pentru „protejarea suveranității”, reprezentanții blocului pledează pentru un stat „fără consultanți străini care împing Moldova spre lichidare, fără cetățeni străini în funcții-cheie ale statului”.

Blocul Alternativa: „băieții deștepți” nu fac pușcărie

Programul blocului „Alternativa” prevede ca infracțiunile economice – așa-numitele „White collar crimes” – să nu fie pedepsite cu ani de închisoare, ci doar cu amenzi, care să ajungă însă la 200% din prejudiciul cauzat de acțiunile infractorului.

La capitolul digitalizarea sistemului medical, blocul „Alternativa” propune utilizarea AI pentru diagnostic medical.

PAS, partidul puterii: „Dublăm salariile”

„Vremuri bune” pe banii UE. PAS, care a guvernat Republica Moldova în ultimii 4 ani, are cel mai amplu program pe segmentul social-economic.

Partidul de guvernare se laudă cu realizările din ultimii anii și se angajează să facă viața moldovenilor mai buna, inclusiv pe banii Uniunii Europene. De menționat că 30% din bugetul Republicii Moldova se menține datorită susținerii financiare din partea lumii occidentale și, în primul rând, din partea UE.

Formațiunea susține că va asigura un ritm de creștere economică de cel puțin 5% până în 2027. Asta chiar dacă prognozele optimiste ale guvernului actual al PAS arată că abia în 2028 ar putea fi înregistrată o creștere de puțin peste 4%.

Dacă rămâne la guvernare, partidul promite să majoreze salariul minim de la 5.500 de lei moldovenești (echivalentul a 1.430 de lei românești) la 10.000 de lei moldovenești (echivalentul a 2.600 de lei românești) până în 2030, salariul mediu urmând să ajungă la cel puțin 25.000 de lei moldovenești (echivalentul a 6.500 de lei românești).

Partidul Moldova Mare: „Vrem Buceagul înapoi de la Ucraina”

Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a vizitat pe 2 iulie Mănăstirea Putna din România, unde au avut loc evenimente de comemorare a domnitorului Ștefan cel Mare. Aceasta a publicat un videoclip filmat în incinta lăcașului sfânt, în care a vorbit despre proiectul „Moldova Mare”.

„Ne adresăm tuturor moldovenilor fie că trăiesc la est sau la vest de Prut, fie în nord sau în sud. Noi suntem același neam, cu rădăcini adânci, cu suflet curat și cu o istorie care ne unește, nu ne separă. Ștefan cel Mare n-a fost doar un domnitor, ci o forță a unității și a demnității. Sub sceptrul lui s-a născut Moldova Mare hotar sfânt între lumi, scut al creștinismului și a valorilor neamului nostru. (…) Cu credință, cu curaj și cu respect pentru jertfa înaintașilor noștri, vom merge mai departe pentru Moldova Mare, pentru viitorul nostru, al tuturor moldovenilor”, menționa Furtună în înregistrare.

Precizăm că „Moldova Mare” face referire la granițele istorice ale acestei regiuni din perioada lui Ștefan cel Mare, care se întindea de la Carpați la Nistru. Aceasta include teritorii aflate astăzi în Republica Moldova, România și Ucraina. Până în prezent, în mod declarativ, programul partidului Victoriei Furtună își asumă deschis doar revendicarea Bugeacului, parte care face parte din Ucraina. „Republica Moldova are temeiuri să ceară o revizuire a granițelor”, afirma Furtună în luna mai 2025.

AUTORUL RECOMANDĂ: