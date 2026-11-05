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Un cubanez cu legături în serviciile ruse de informații, acuzat de DIICOT că a coordonat tentativa de sabotaj dejucată în România în 2024. A fost emis un mandat de arestare pe numele său

Cristian Lisandru
Un cubanez cu legături în serviciile ruse de informații, acuzat de DIICOT că a coordonat tentativa de sabotaj dejucată în România în 2024. A fost emis un mandat de arestare pe numele său
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La sfârșitul anului 2024, autoritățile române au anunțat destructurarea unei operațiuni de sabotaj care viza obiective strategice din județul Ilfov. În urma anchetei, Curtea de Apel București (CAB) l-a condamnat la șase ani de închisoare – în data de 4 iunie 2026 – pe cetățeanul columbian Murillo Diosa Luis Alfonso, acuzat de tentativă de acte de diversiune. Acesta ar fi fost coordonat de o persoană rezidentă în Federația Rusă.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București a anunțat, printr-un comunicat de presă, persoana respectivă era un cetățean cubanez. Acesta s-ar afla în spatele tentativei de sabotaj dejucate de autoritățile române în 2024.

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Curtea de Apel București a admis cererea de arestare preventivă în lipsă a bărbatului, cercetat pentru instigare la acte de diversiune.

DIICOT: „Plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România”

La data de 2 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă, pentru o perioadă de 30 de zile, a cubanezului în vârstă de 35 de ani, cetățean cu rezidență în Federația Rusă. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de instigare la acte de diversiune, transmite DIICOT.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada iunie-iulie 2024, prin oferirea unor sume de bani, inculpatul (35 de ani) l-a determinat pe un coinculpat, cetățean columbian (condamnat definitiv la data de 22.09.2025 în acest dosar penal), să se deplaseze pe teritoriul României și să desfășoare o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională.

Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoașterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalitățile menționate și a realizat fotografii și filmări ale acestora. Planul infracțional nu a fost finalizat datorită intervenției organelor de poliție”, precizează DIICOT.

Cubanezul, investigat și de autoritățile din SUA, Letonia, Polonia și Cehia

Cubanezul dat în urmărire internațională face și obiectul unor investigații ale autoritățile americane, mai transmite DIICOT.

„… au confirmat, printr-un comunicat publicat pe pagina de internet aparținând Departamentului de Justiție din SUA, apartenența sa la serviciile de informații din Federația Rusă.

De asemenea, acesta este cercetat și de autoritățile judiciare din Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state.

Activitățile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală și au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații”, s-a mai precizat în comunicatul de presă.

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