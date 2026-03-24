Polițist rănit grav într-un atac armat la Washington. Suspectul este încă în libertate. FBI intervine în anchetă

Un ofițer al Poliției Parcurilor din SUA a fost împușcat și rănit grav la Washington. Autoritățile au identificat un suspect, însă acesta este încă în libertate.

Un ofițer al Poliției Parcurilor din SUA a fost grav rănit luni seară în urma unui atac armat produs în Washington, potrivit oficialilor federali, potrivit Mediafax.ro.

Polițistul, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a fost transportat de urgență cu elicopterul la un spital din zonă, după cum a declarat Vito Maggiolo, reprezentant al Departamentului de Pompieri și Servicii Medicale de Urgență din DC.

Potrivit unui oficial al forțelor de ordine, care a vorbit sub protecția anonimatului, victima a fost împușcată în umăr și se află în stare gravă, dar stabilă. Ulterior, Poliția Parcurilor din SUA a transmis că ofițerul este „într-o stare care nu-i pune viața în pericol”.

Atacul a avut loc în partea de sud-est a orașului, în apropierea graniței cu statul Maryland. Autoritățile au identificat un suspect, însă acesta nu a fost încă reținut.

FBI și oficiali de rang înalt, implicați în anchetă

Oficialii federali au anunțat că sprijină activ ancheta în curs.

„Am vorbit cu primarul Bowser și cu șeful poliției Carroll și am fost informată despre împușcături”, a declarat Pam Bondi.

La rândul său, directorul FBI, Kash Patel, a transmis: „se roagă pentru ofițerul de poliție împușcat în Washington, DC. FBI sprijină activ ancheta alături de partenerii noștri din domeniul aplicării legii și îi va aduce pe cei responsabili în fața justiției”.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă căutările pentru prinderea suspectului.

Sursa video – X/@ChaudharyParvez

