Mohammad Murad susține că AUR ar fi desemnat deja trei persoane-cheie, pentru negocierile cu PSD, după căderea Guvernului Mureșan

Deputatul AUR, Mohammad Murad, a afirmat vineri seară, la Antena 3, că în interiorul formațiunii există deja discuții privind eventuale negocieri cu PSD pentru formarea unui guvern, dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va întruni voturile în Parlament. Potrivit lui Murad, liderul AUR, George Simion, ar fi discutat inclusiv despre desemnarea a trei persoane cheie, care ar urma să fie prezente la negocierile cu social-democrații.

Întrebat dacă există discuții pentru o guvernare PSD-AUR, Mohammad Murad a răspuns afirmativ și a susținut că subiectul a fost abordat chiar și în interiorul formațiunii.

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„Da, sunt convins că există. Și în partid au avut loc discuții. Chiar la ultima discuție lungă cu domnul președinte Simion (…) vom pune trei persoane, printre care și eu, la discuții cu PSD, când va fi cazul”, a declarat deputatul AUR.

Murad este de părere că, după ce Guvernul Mureșan nu va primi votul de învestitură, vor avea loc consultări între AUR și PSD.

„Cred că după ce domnul Mureșan o să știe exact valoarea lui și că nu este o soluție, încep din nou discuțiile. Și cred că vom discuta foarte responsabil, pentru că, cu răutate și cu aroganță, de care au dat dovadă PNL și USR, nu se poate guverna țara sau construi o țară”, a afirmat Mohammad Murad.

„Între a sta bine în sondaje și a sta bine țara, eu prefer țara”

Întrebat dacă negocierile PSD-AUR ar putea începe chiar de a doua zi după un eventual eșec al Guvernului Mureșan, Murad a revenit asupra discuțiilor pe care susține că le-a avut cu George Simion.

„V-am spus foarte clar: în discuția cu domnul președinte Simion (…) vor fi trei persoane, între care sunt și eu, pentru a găsi o soluție corectă pentru țară”, a spus parlamentarul.

Murad îi dă dreptatea liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia AUR are tot interesul să rămână în opoziție, din moment ce-i asigură un avantaj clar în sondaje. Cu toate acestea, deputatul AUR este de părere că formațiunea ar trebui să aibă în vedere și participarea la guvernare.

„Eu sunt de acord cu domnul Grindeanu că domnul Simion nu se înclină să intre la guvernare, pentru că stăm foarte bine în sondaje. Dar între a sta bine în sondaje și a sta bine țara, eu prefer țara”, a declarat deputatul. „Nu mi se pare corect, nici din partea domnului Grindeanu, nici din partea domnului Nicușor Dan, nici din partea domnului Simion, să se facă doar un joc politic care nu favorizează astăzi România”, a continuat acesta.

Murad: „Dacă nu vom fi acceptați la guvernare, ne dăm demisia din Parlament”

Parlamentarul a mers mai departe și a susținut că, dacă AUR nu este considerat o formațiune cu drept legitim de a participa la formarea unei majorități, partidul ar trebui chiar să ia în calcul o decizie radicală în Parlament.

„Avem două variante. Dacă nu vom fi acceptați la guvernare, după mine să ne dăm demisia din Parlament, pentru că mi se pare incorect să luăm salarii, să avem drepturi fără să avem obligații. Pentru că n-am luat dreptul de a fi la o guvernare sau la un guvern? Atunci eu, ca parlamentar, de ce să mă duc acolo să iau un salariu? Nu mi se pare corect”, a afirmat Murad.

El a insistat că mandatul primit de parlamentarii AUR trebuie, în opinia sa, să fie folosit pentru participarea efectivă la găsirea unei soluții de guvernare.

„Domnul Simion trebuie să știe că este mandatat, ca și mine, ca orice alt parlamentar, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru oameni. Nu pentru mine ca partid, nu pentru un procent în sondaj mai bun sau altul mai puțin bun. Nu mi se pare corect. Cu toții suntem responsabili în fața situației pe care o are România astăzi”, a spus deputatul.

„Domnul Nicușor Dan trebuie să fie mai maleabil”

Mohammad Murad a fost întrebat și despre poziția președintelui Nicușor Dan față de posibilitatea unui guvern PSD-AUR.

Șeful statului declarase, în această săptămână, la New York, că, dacă Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament, PSD-AUR nu reprezintă singura alternativă. Nicușor Dan a menționat inclusiv posibilitatea unui guvern tehnocrat sau a unor formule de rotație și a observat că PSD și AUR nu dețin, singure, majoritatea parlamentară.

Murad i-a cerut președintelui să fie „mai maleabil” în raport cu AUR.

„Domnul președinte trebuie să facă diferența între a nu semna o autorizație de construire în București și a fi de acord pentru a salva țara. Sunt două chestiuni total diferite. Aici nu se mai joacă pentru autorizația unui bloc sau altuia, se joacă pentru România. Jocul este mult mai mare”, a afirmat deputatul. „Domnul Nicușor Dan trebuie să fie mai maleabil. (…) Dacă este președintele tuturor românilor, trebuie să joace acest rol”, a adăugat acesta.

Murad a susținut că alegătorii AUR nu ar putea fi excluși din calculele politice privind formarea unei majorități.

„Dacă spune domnul președinte că nu vrea să-i recunoască pe cei care au opțiunea AUR, atunci, evident, noi trebuie să ne gândim că avem de-a face cu două Românii: România care consideră că AUR este mandatat din partea ei și cealaltă Românie”, a declarat parlamentarul.

Murad: „Săptămâna viitoare vom discuta despre șansele unui astfel de guvern”

Întrebat să estimeze probabilitatea constituirii unui guvern PSD-AUR după votul pentru Cabinetul Mureșan, Murad a reluat o apreciere personală făcută anterior, de „52%”, dar a subliniat că nu el este cel care ia decizia finală în partid.

„Știți care este diferența între mine și cei care decid? Este o diferență foarte mare. Din păcate, eu mă gândesc logic. Am mai dat o dată procentul de 52%. Nu există altă variantă”, a spus Murad.

Deputatul consideră că alternativa ar fi continuarea blocajului politic sau organizarea de alegeri anticipate. El a susținut, de asemenea, că lucrează împreună cu alți colegi la pregătirea partidului pentru o eventuală intrare la guvernare.

„Eu sunt preocupat acum și cu alți colegi pentru a pregăti guvernarea. Pentru că nu există altă variantă pentru România decât să ajungă AUR la guvernare”, a afirmat Murad.

„Dacă mâine se schimbă lucrurile la PNL, se poate vorbi din nou de o alianță PSD-PNL”

În final, parlamentarul a susținut că o eventuală schimbare a situației interne din PNL ar putea redeschide și scenariul unei alianțe PSD-PNL, dar că actuala configurație parlamentară obligă partidele să ia AUR în calcul în negocierile pentru majoritate.