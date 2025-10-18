Polonia descoperă la graniță tuneluri spre Belarus

Polițiștii de frontieră din Polonia au descoperit vineri un tunel care trece pe sub granița cu Belarusul.

Ministrul Administrației și Internelor de la Varșovia, Marcin Kierwiński, a oferit informații despre tunelul descoperit într-o postare pe platforma de socializare X.

„Ofițerii au descoperit un tunel sub bariera de la granița polono-bielorusă. Tunelul începea și se termina la aproximativ 20 de metri de graniță, pe lateral. Datorită sistemelor electronice avansate, granița este protejată eficient!”, a scris oficialul.

Al doilea astfel de tunel descoperit de autoritățile din Polonia

Funcționarii Departamentului de Poliție de Frontieră din Podlasie au descoperit un tunel săpat din Belarus spre Polonia, care se întinde pe aproximativ 20 de metri în teritoriul polonez.

Acesta este al doilea caz de acest fel în ultima perioadă. În septembrie, migranții au încercat de asemenea să treacă pe sub barieră, dar au fost reținuți și returnați în partea belarusă.

Reamintim că pe o distanță de 186 de kilometri a graniței, din 2022, a fost instalat un zid de oțel înalt de 5,5 m, completat cu un sistem electronic de supraveghere și sârmă ghimpată. Tunelurile au devenit o nouă metodă pentru migranții ilegali de a ocoli bariera.

Sursa foto: X/Marcin Kierwiński