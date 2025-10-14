Sławomir Cenckiewicz, care conduce biroul de securitate națională al Poloniei și este un consilier cheie al președintelui Karol Nawrocki, a declarat într-un interviu acordat pentru Financial Times că Germania nu ar trebui să continue urmăririle penale dacă dorește să alinieze politica Rusiei cu Polonia și alți aliați NATO.

Acesta spune că o asemenea anchetă nu este nici în interesul țării sale, nici în cel al NATO, în ansamblul său.

„Din punctul nostru de vedere, această anchetă nu are sens, nu numai în ceea ce privește interesele Poloniei, ci și ale întregii alianțe [NATO]”, a declarat Cenckiewicz, adăugând că urmărirea penală a sabotorilor Nord Stream ar putea servi justiției germane, dar și „nedreptății rusești”.

Conductele au fost avariate de explozii în 2022, la câteva luni după invadarea Ucrainei de către Moscova. Anchetele autorităților suedeze și daneze s-au încheiat anul trecut, dar procurorii germani au emis mandate europene de arestare pentru scafandrii ucraineni care ar fi navigat din Germania pentru a distruge conductele.

Rusia nu exportă gaze naturale prin Nord Stream

Săptămâna trecută, sistemul judiciar polonez a prelungit mandatul de arestare preventivă emis pe numele unui suspect arestat în Polonia. Un alt ucrainean a fost reținut într-o stațiune de vacanță din apropierea orașului italian Rimini în august și contestă extrădarea sa către Germania.

„Dacă Germania urmărește penal pe cineva aflat în Polonia care a distrus sursa de venit a mașinii de război rusești, atunci vedem o contradicție clară de interese între Polonia și Germania, mai ales când vine vorba de modul în care percepem realitatea după invazia Rusiei din 2022”, a spus Cenckiewicz.

Rusia a oprit aprovizionarea prin Nord Stream 1, principalul său gazoduct către Germania, înainte de explozii, iar operațiunile conductei paralele, Nord Stream 2, nu au început niciodată.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat recent că nu este în interesul Varșoviei să extrădeze suspectul reținut în Polonia, deoarece „problema cu Nord Stream 2 nu este că a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”.

Cenckiewicz a declarat că, deși nu știa că Polonia i-ar fi ajutat pe ucraineni să atace conducta, „interesul statului polonez este de a-i proteja pe toți cei care ar fi putut participa la deteriorarea Nord Stream 2, pe care îl tratăm ca parte a mașinii de război a Rusiei”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

María Corina Machado NU se aștepta să primească Premiul Nobel pentru Pace. Ce i-a declarat principalului ei aliat politic după aflarea veștii

Revoluția Generației Z continuă în Madagascar. Președintele acuză militarii că organizează o lovitură de stat

Sursa foto: Profimedia