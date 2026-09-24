Două femei au murit într-un grav accident de circulație care a avut loc, joi, pe drumul național DN6, în afara localității Vălișoara, a informat IPJ Caraș-Severin.

Din primele verificări efectuate la fața locului, în accident au fost implicate două TIR-uri și un microbuz.

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„Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat”, a transmis sursa citată.

Circulaţia rutieră pe DN 6 era blocată complet, joi la prânz, traficul fiind dirijat pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoşniţa – Petroşniţa.

Polițiștii rutieri se află la fața locului şi efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor producerii accidentului.

„Le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, să circule cu prudență şi să manifeste răbdare în zona afectată”, a mai transmis IPJ Caraş-Severin.

Sursa foto: Facebook / DRDP Timișoara