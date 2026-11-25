Ambasada Franței în Rusia a anunțat, miercuri, că Parisul este pregătit să trimită un reprezentant la Moscova pentru discuții cu președintele Putin, însă cu o singură condiție. Kremlinul trebuie să garanteze Europei un loc cu drepturi depline la masa negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina.

„Trebuie să primim confirmarea că Europa va avea un loc cu drepturi depline la masa negocierilor privind soluționarea conflictului din Ucraina”, a declarat pentru RBC-Russia un reprezentant al ambasadei, care a dorit să rămână anonim, citând o condiție enunțată anterior de Palatul Élysée, relatează Kyiv Post.

Președintele rus, Vladimir Putin, a invitat public oficialii europeni în Rusia în cadrul summitului APEC desfășurat în China joi, 19 noiembrie, pentru a discuta despre ceea ce el a numit „asigurarea securității în regiune”.

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Putin a declarat că Moscova dorește să afle ce ar putea aduce Europa la masa negocierilor înainte de a decide cum să procedeze în continuare în ceea ce privește dialogul privind Ucraina.

Invitația a venit în urma discuțiilor din ce în ce mai intense din Europa privind restabilirea contactelor directe cu Moscova.

Se pare că oficiali din Franța, Germania și Regatul Unit au discutat despre o posibilă întâlnire cu autoritățile ruse, deși nu s-au stabilit încă nici o dată, nici detalii cu privire la o eventuală vizită a celor trei țări la Moscova.

Diplomatul francez a calificat invitația drept „încurajatoare”, susținând că Rusia își concentrase anterior contactele diplomatice asupra Washingtonului, pornind de la premisa că SUA ar putea lua decizii în numele UE.

„Totuși, nu este așa”, a spus reprezentantul, adăugând că Europa trebuie să joace un rol central în discuțiile privind viitoarea arhitectură de securitate, sancțiunile, reconstrucția Ucrainei și activele înghețate ale Rusiei.

Diplomatul a recunoscut, de asemenea, că în Europa se înregistrează un sprijin tot mai mare pentru un dialog direct cu Moscova, în ciuda opiniilor divergente dintre guvernele europene.

„În orice caz, pentru a ajunge la pace, trebuie să discuți cu toate părțile”, a afirmat reprezentantul.

Ce anunță Kremlinul

Miercuri, însă, în cadrul conferinței de presă zilnice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis că, în prezent, nu există detalii concrete despre o posibilă vizită a delegației europene la Moscova.

„Nu au existat răspunsuri concrete din partea UE în legătură cu propunerile lui Putin privind o vizită la Moscova. (…) Rusia este deschisă și pregătită pentru contacte cu Europa; Există anumite contacte de lucru cu reprezentanți ai UE, dar acestea sunt de impact limitat“, a transmis, miercuri, Peskov, de la Kremlin.

Europa a fost lăsată pe margine în cadrul negocierilor de pace de la Abu Dhabi

Cererea Franței de a i se garanta un loc la masa negocierilor vine după ce reprezentanții europeni au fost, de fapt, lăsați afară în cadrul ultimei runde de negocieri trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA, care a avut loc la Abu Dhabi în perioada 10-11 noiembrie.

Deși consilierii pentru securitate națională din Franța, Germania, Regatul Unit și Italia, alături de reprezentanți ai UE și ai NATO, erau prezenți în capitala Emiratelor Arabe Unite, aceștia au fost excluși din sala principală de negocieri și au purtat, în schimb, consultări separate cu delegațiile ucrainene și americane, a relatat Kyiv Post.

În urma acestui aranjament, Washingtonul, Kievul și Moscova au purtat negocieri directe, în timp ce oficialii europeni au rămas în afara formatului trilateral, în ciuda faptului că discuțiile au vizat chestiuni cu implicații directe asupra securității europene.

Acest episod a evidențiat îngrijorările Europei cu privire la excluderea sa din procesul decizional privind viitorul Ucrainei și arhitectura de securitate a continentului.

De atunci, consilierii europeni pe probleme de securitate au discutat despre posibile contacte cu Moscova, în timp ce guvernele europene au depus eforturi pentru a-și coordona poziția cu privire la viitoarele negocieri cu Rusia.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut apel la politicienii europeni să ia în considerare desfășurarea unor discuții directe cu Kremlinul. El i-a îndemnat să îi urmeze exemplul, avertizând că respingerea invitației lui Putin la Moscova ar transmite „un semnal greșit” liderului rus.

„Trebuie să purtăm un dialog. Numai cei care poartă un dialog obțin, în cele din urmă, rezultate”, a spus Pistorius.

Cu toate acestea, el a avertizat că Moscova „nu este cel mai potrivit loc” pentru o întâlnire diplomatică.